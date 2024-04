Elena Bahamonde lidera la gran actuación zamorana en el Campeonato de Castilla y León cadete e infantil de judo

Elena Bahamonde fue, sin ninguna duda, una de las grandes protagonistas del Campeonato de Castilla y León en las categorías infantil y cadete deJudo que se celebró en el polideportivo Pilar Fernández de Valladolid. Una cita en la que no podía faltar el judo zamorano, que cosechó dos oros y cuatro bronces con la participación de Club Gokyo de Zamora y Club Judo Morales de Morales del Vino.

El Judo Club Gokyo contó con tres representantes en categoría cadete que ofrecieron un desempeño desigual. Raúl Fernández fue el primero en entrar en escena, en la categoría de -73 Kg, pero no tuvo suerte y se quedó sin opción de medalla. Todo lo contrario que Rubén de Castro en la categoría de -55 kilos, que saltó al tatami a continuación para avanzar hasta semifinales y perdiendo en un combate igualado, consiguió remontar en la lucha por el podio para subir al tercer escalón del podio. Un cajón al que no pudo acceder su compañero Diego Bruña en la categoría de -81 Kg, ya que se cruzó con dos de los favoritos a la victoria y cayó eliminado.

La entidad zamorana también contó con dos representantes en categoría infantil: Daniel Fernández, en el cuadro de -42 kilos, que cayó eliminado en primera ronda siendo su debut en competición regional; y Nicolás del Arco, en la categoría de -46 kilos, que acabó colgándose el bronce tras un mal inicio del que se rehízo para colarse en la lucha por las medallas.

Los triunfos llegaron desde Morales

Por parte del Club Judo Morales acudió a la cita con un equipo cadete preparado para competir de tú a tú con cualquier rival como demostraron sus resultados. Y eso que, el inicio, no fue bueno, pues Isabel Fernández no pudo subir al podio al no poder competir en su peso y Andrés Rodríguez, en -66 kilos, pese a sus buenos combates quedó fuera de la lucha por las medallas.

Los éxitos se iniciaron con Noa Vicente, en -57 kilos, con un muy buen campeonato que le llevó hasta las semifinales de su peso. Un punto en el que una discutida decisión arbitral la apeó de la final teniendo que conformarse con la medalla de bronce.

A lo más alto del podio subió Elena Bahamonde que, en -44 kilos, se coronó como Campeona de Castilla y León sin dar opción a sus rivales logrando un récord al alcance de pocos: ser campeona regional en categorías cadete, júnior y sénior en la misma temporada.

La otra gran alegría para el club Judo Morales, llega de la mano de Juan Meana en -55kg, que pese al esfuerzo realizado para dar el peso se marca un campeonato magistral, consigue quedar campeón ganando todos los combates por Ippon (máxima puntuación), realizando un Judo muy inteligente, en cada combate utilizó diferentes técnicas según las condiciones de sus rivales.

En lo que respecta al conjunto infantil del club moralino, cinco judokas saltaron al tatami. Cuatro de ellos de primer año, siendo esta su primera experiencia a nivel regional. Un hecho que se dejó notar en la mala fortuna que tuvieron Dimas Bragado y Sofía Domínguez en -48 kilos, ambos practicando buen judo pero sin fortuna en sus combates.

A las puertas de las medallas se quedó María Bahamonde que, en el combate previo a las semifinales, cuando tenía todo controlado, una acción aislada la llevó a la derrota. Un último paso hacia el podio que tampoco pudo dar Elena Castrillo que, en una categoría muy difícil como fue la de -52 kilos, cayó justo antes de las rondas con premio.

Eso sí, los infantiles del Club Judo Morales no se fueron sin medalla. Rodrigo Gil firmó un torneo muy completo y, compitiendo de forma inteligente, llevó a semifinales para colgarse la medalla de bronce.

Con dos oros y cuatro bronces la expedición Zamorana regresó "contenta y sobre todo con muy buen sabor de boca", según indicaron ambos clubes, conscientes del valor de una cantera en alza. Un grupo de trabajo que estará presente en el Campeonato de España de Navarra con dos representantes: Elena Bahamonde y Juan Meana.