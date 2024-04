Diego Soto no continuará en el Balonmano Zamora. Así lo ha confirmado hoy el presidente de la entidad pistacho, Iñaki Gómez, durante el programa radiofónico "Siete Metros". Un espacio en el que también se confirmó que el técnico leonés cuenta con relevo para la próxima campaña.

Gómez, que acudió a la radio para hablar del futuro del club como hizo días atrás para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, destacó que cuando Diego Soto aceptó tomar las riendas del Balonmano Zamora Enamora, "lo hizo para una única temporada" debido a sus compromisos profesionales y personales. Una situación que no varió pese al gran trabajo del leonés y que ha llevado al club zamorano a buscar un técnico de cara al regreso a Primera Nacional.

Diego Soto. | J. L. F. / M. L. S.

El hueco que deja Soto al frente del organigrama técnico del Balonmano Zamora, sin embargo, ya cuenta con un nuevo responsable. Así lo ha asegurado Gómez, señalando que el nuevo entrenador pistacho ya ha firmado para la próxima campaña. Un fichaje que, como alguna que otra renovación ya firmada por parte de varios jugadores, "se conocerán próximamente" ya que el club quiere "guardar respeto a todos aquellos que siguen defendiendo los colores del club esta temporada".

Elecciones y la duda del presidente

Por otra parte, el propio Iñaki Gómez manifestó que el Balonmano Zamora realizará unas nuevas elecciones generales este verano y avanzó que medita no continuar al frente de la entidad pistacho. "He trabajado muchos años y de diferentes formas para el club, y creo que ese trabajo tenía más frutos cuando no era la cara visible del proyecto", indicaba en relación con hechos acontecidos desde que tomó las riendas sucediendo a José Antonio Quintana. Una postura que le podría llevar a no presentarse a la reelección, decisión que consensuará con su Junta Directiva en próximas semanas para alcanzar una postura que no debilite al Balonmano Zamora.