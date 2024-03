Diego Soto, entrenador del Balonmano Zamora Enamora: "Vamos a seguir trabajando por cada punto y cada victoria"

Diego Soto, entrenador del Balonmano Zamora Enamora, señalaba tras el empate firmado frente a Fundación Agustinos que su equipo "va a seguir trabajando al máximo por cada punto y cada victoria" con independencia de los resultados. Una actitud que quedó patente en el último encuentro donde "de no ser por la dinámica del equipo" y los fallos en el desenlace del choque quizá hubiera llegado la victoria.

"Creo que la parte final es importante, pero no nos podemos quedar solo con eso", comentó Soto, afirmando: "tengo que poner en positivo lo que hace el equipo, no me queda más; y este resultado, el no acabar ganando, es claramente provocado por la dinámica del equipo. Si el equipo estuviera en otra dinámica, seguro que estaríamos hablando de una victoria hoy y de alguna más, aunque no fuera todos los días".

Según Soto, el equipo dejó notar en la recta final "esa ansiedad por ganar el partido" que hace que el cuadro pistacho "no juegue más fluidez porque sabes que puedes ganar y, aunque dominaras durante todo el partido, tienes un poco de miedo" y eso da lugar a los fallos que conllevaron el empate.

Respecto a cómo afrontar esa circunstancia y mejorar en los minutos importantes de los encuentros, el entrenador apuntó que "las situaciones de juego solo se producen en el partido y esa intensidad y circunstancias solo ocurren ahí", por lo que es difícil de ensayar. "Lo estamos intentando entrenar y cada vez nos vemos mejores, pero un día son unas cosas y en otros son otras... hoy parecía que podíamos ganar, pero el final de partido no ha sido bueno", opinó.

En lo que respecta al futuro inmediato tras una nueva oportunidad perdida de sumar dos puntos, Diego Soto aseguró que el Balonmano Zamora Enamora va a seguir "igual" que hasta ahora en este 2024. "Estamos entrenando bien. Evidentemente, entrenaríamos mejor con victorias, pero vamos a seguir trabajando al máximo por cada punto, por cada partido y veo al equipo que quiere hacerlo. Acabará llegando una victoria, puede que dos o tres... y, si no, que todos los que vengan al pabellón o fuera vean que damos todo lo que tenemos aunque nos falte alguna circunstancia que queremos mejorar", concluyó.