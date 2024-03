Punto que sabe a poco para el Balonmano Zamora Enamora

El Balonmano Zamora Enamora rascó un nuevo empate ante Fundación Agustinos en un partido en el que los colistas tuvieron que esforzarse al máximo para evitar una derrota que parecía cantada en el Ángel Nieto. Los pistachos remaron contra un duro rival, un mal arbitraje, lesiones y la mala suerte. Demasiadas cosas en contra como para ganar, salvando un punto en los últimos minutos a los que llegaron en situación claramente favorable para ganar el partido.

Los "Guerreros de Viriato" afrontaban una auténtica final frente a Fundación Agustinos tras la derrota en Pontevedra de la jornada anterior, pues si bien el partido no era decisivo, los dos puntos en juego se antojaban fundamentales para seguir aspirando a la salvación. Así lo entendió el equipo local, que trató de iniciar el partido con carácter dominador.

Ese espíritu, sin embargo, no quedó reflejado en el marcador. Los visitantes abrieron el marcador y, pese a que hubo más ataques de color pistacho en los primeros minutos, la falta de eficacia saldó con tablas los primeros minutos. Un empate que rompieron los locales desde los siete metros (2-1, m. 4).

A partir de ese momento, el cuadro de Diego Soto y sus adversarios pasaron a protagonizar un intercambio de goles que se prolongó durante varios minutos con Fundación Agustinos respondiendo con facilidad a cada gol local. Un guion que rompió un parcial de 3-0 con tantos de Jortos, Casares y Rafa Paulo que forzó el tiempo muerto de los alicantinos (8-5, m. 11).

El receso rompió la racha pistacho, aunque el Balonmano Zamora Enamora no encontró problema para responder cada gol visitante y estirar su renta a cuatro tantos con un Medina que se mostraba en estado de gracia desde el extremo (13-8, m. 20).

La recta final de la primera mitad llegó con los primeros problemas ofensivos de un BM Zamora Enamora que, tras alcanzar los cinco minutos, comenzó a atascarse ante la defensa de Fundación Agustinos. Los visitantes, además, encontraban petróleo en los seis metros pistacho para reducir diferencias.

Con todo, el Balonmano Zamora Enamora sufrió para llegar al descanso por delante. Los colegiados tomaron el protagonismo del duelo y sancionaron duramente cada acción defensiva pistacho. Primero con una descalificación directa a Peinado, después con dos minutos a Felipe Ferreira por quejarse tras recibir el enésimo golpe en la cara por parte de un Linares que también se fue al banco; y, además, con una exclusión más sobre Casares. Lances que impidieron al cuadro local recuperar el buen tono del inicio, pero que con un gol final de Marco Torres alcanzó el intermedio con 17-14 a su favor.

Contra viento y marea

Dispuesto a no verse influido por nada, el Balonmano Zamora no tardó en abrir el marcador y estirar su ventaja. Sin embargo, los problemas no pararon de llegar en forma de exclusiones y decisiones arbitrales que hacían tambalear su renta. Con todo, los goles pistacho siguieron llegando. Unas veces con más fortuna que otras, como el 20-16 de Rafa Paulo con el que se ponía fin a los primeros minutos de la reanudación.

Los "Guerreros de Viriato" resistían de forma heroica empujados por su afición. Una grada que se deshacía en aplausos a Gianinni cuando este tenía que abandonar lesionado el partido en una incidencia que limaba un poco más las fuerzas locales. Una energía que se iba lógicamente diluyendo y que forzaba a Diego Soto a pedir tiempo muerto cuando se alcanzaban los 40 minutos de juego (21-20).

El parón devolvió un poco de aire al Balonmano Zamora Enamora, pero ese impulso no fue suficiente para evitar que Fundación Agustinos empatara la contienda. Choque que, a base de esfuerzo y coraje, seguía teniendo a los zamoranos por delante en el marcador a un cuarto de hora para el final (24-22, m. 45).

En ese desenlace, las emociones estaban a flor de piel y cada jugada parecía a vida muerte. y si bien los alicantinos volvían a empatar el encuentro, Rafa Paulo y Casares volvían a situar a los suyos por delante para alcanzar los diez minutos decisivos con un hombre menos por exclusión de Fernando y solo un gol por delante (26-25).

Se esforzó al máximo el Balonmano Zamora Enamora, pero todo estaba en su contra. Absolutamente todo. Así era imposible llegar con el partido resuelto al final y, por ello, con cinco minutos para el final el tanteo era de un ajustado 27-26. Un marcador que encima imperaba cuando Fundación Agustinos era por fin castigado con dos exclusiones.

Pese a la superioridad, el suspense continuó hasta un final de lo más "caliente" ya que a madera entró en escena para impedir sellar el triunfo.

Los alicantinos empataron y a falta de dos minutos cometieron un error fatal que, con dos exclusiones, facilitaba la vida al bloque de Soto. Una doble exclusión fruto de una entrada a pista antes de tiempo y la posterior protesta del banquillo. Pero, una vez más, la fortuna no acompañó. La doble superioridad que arrancó con un palo y gol visitante en la siguiente jugada, poniendo contra las cuerdas al Balonmano Zamora Enamora que acabó rascando el empate en los últimos segundos. Un premio corto para todo lo que tuvo que resistir el colista de la División de Honor Plata en un ejemplo de lo que ha sido la temporada.