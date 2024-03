Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora: "Hemos hecho unos primeros viente minutos de alto nivel"

Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora Enamora, destacó ayer al término del partido ante Arenas Albacete que su equipo "tuvo que trabajar" para lograr el triunfo, a pesar del marcador, y que acabó muy contento con el desempeño de sus hombres. De todos, pues "todos fueron un peligro potencial" para el adversario.

"Albacete, junto con Zornotza, eran los equipos que todos nominábamos para estar primeros y tiene una plantilla con jugadores de LEB Oro que bajaron a esta categoría para devolver al equipo donde estaban. No esperaba menos que trabajar para ganar. Así lo hemos hecho", indicaba Saulo Hernández, destacando: "Para mí, creo que hicimos de los primeros mejores 20 minutos de la temporada. La sensación que tenía es que con el ritmo, el acierto y la intensidad defensiva que mostramos era complicado seguirnos".

El entrenador no dudó en afirmar que, tras el descanso "el equipo no dio ese nivel", aunque también "el rival mejoró mucho" y "era difícil mantener 40 minutos a ese nivel tan alto, aunque sea siempre el objetivo. "Nunca es sencillo", subrayó.

En cuanto a la actitud del CB Zamora Enamora y su seriedad al no salir a especular con el marcador, Saulo afirmó que el equipo "tuvo que equilibrar" dos aspectos claves. "Por un lado no queremos levantar el pie del acelerador para no desconectar con la intensidad de juego que tenemos, pero también están las dolencias. Hoy Shelist no juega por problemas en la muñeca y Naspler lo hace poco también por otra lesión", comentó, subrayando que la balance la mantuvo firme el juego colectivo: "La buena noticia es que sacamos el partido hacia delante modulando los minutos como queríamos y sin ninguna baja aparente. Y, de cara al play-off, me quedo con la sensación de que todos los jugadores han contribuido en defensa y en ataque, que todos los jugadores podían ser un peligro potencial para el equipo contrario. Eso y los primeros veinte minutos son el camino a seguir.