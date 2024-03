Salvamento Benavente y Dragones, al Campeonato de Castilla y León infantil y cadete

Ávila será la sede del XXX Campeonato de Castilla y León de Salvamento y Socorrismo, de las categorías infantil y cadete, y de la segunda jornada de la Liga Española de Clubes de Salvamento y Socorrismo en Castilla y León, donde habrá presencia de deportistas del Salvamento Benavente y del Dragones Caja Rural.

La cita tendrá lugar en la Piscina Municipal Ciudad Deportiva Zona Sur, durante el sábado 16 de marzo, en sesión de mañana y tarde, y el domingo 17 de marzo, en sesión de mañana.

El campeonato reunirá a más de 130 socorristas de once clubes y siete provincias de la Comunidad Autónoma: C.D. Cisne SOS (Ávila), C.A. Teleno Salvamento, C.D. Salvamento León y C.D. SOS La Bañeza (León), C.D. Oca S.O.S. (Palencia), C.D. Cuack SOS (Salamanca), C.D. 27 Grados (Soria), C. Multideporte Valladolid y C.D. Unión Esgueva SOSVA (Valladolid), C. Salvamento y Socorrismo Benavente y C.D. Salvamento Dragones (Zamora).

La categoría infantil competirá en cuatro pruebas individuales (100 metros natación con obstáculos, 100 metros remolque de maniquí con aletas, 50 metros remolque de maniquí y 100 metros socorrista); mientras que la categoría cadete lo hará en cinco pruebas individuales (200 metros natación con obstáculos, 50 metros remolque de maniquí, 100 metros remolque de maniquí con aletas, 100 metros combinada de salvamento y 200 metros supersocorrista). Asimismo, ambas categorías disputarán cinco pruebas por equipos (4x50 metros natación con obstáculos, 4x50 metros natación con aletas, 4x50 metros relevo combinado, 4x25 metros remolque de maniquí y 4x50 metros relevo socorrista mixto).

La participación total será de 132 deportistas, lo que supone un incremento del 12% con respecto a la temporada pasada, de los cuales 81 son infantiles y 51 cadetes, con una representación femenina del 60,6%. Por provincias, León es el territorio que más socorristas aporta a la cita, con 30, seguida de Valladolid (24), Zamora (22), Palencia (21), Soria (20) y Ávila (13) y Salamanca (2).

La próxima cita con el salvamento y socorrismo será el XXI Trofeo Ciudad de Valladolid, que tendrá lugar en la Piscina Municipal Ribera de Castilla y en el Complejo Deportivo Soto de la Medinilla, durante los días 23 y 24 de marzo.