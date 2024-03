Caídas, averías... la mala suerte se ceba con el Zamora Enamora de ciclismo en la Aiztondo Klasika

Los ciclistas del Zamora Enamora Cycling Team tuvieron la suerte de espaldas en la Aiztondo Klasika, carrera que estuvo marcada por varias caídas y averías en momentos claves que dejaron fuera de toda opción a los corredores.

La tercera cita de la Copa de España élite y sub-23 celebrada en la localidad guipuzcoana de Asteasu volvió a dejar de inicio el bueno momento de Jorge Gálvez y Óscar Rota, ya que ambos conseguían meterse en el primer corte importante. Posteriormente y a consecuencia de una caída que afectaba a varios corredores del pelotón, la carrera tenía que ser neutralizada varios minutos y esos provocaba que una vez vuelta la calma se volviese a empezar prácticamente de cero.

Iván Rodríguez, director del Zamora Enamora, resumía lo sucedido, y apuntaba que “nos ha salido todo torcido y no hay que darle muchas más vueltas. No era nuestro día y punto. Esa neutralización de la prueba nos vino realmente mal y después cuando se ha reanudado la carrera y se ha forjado una nueva escapada no hemos podido estar en ella y se nos ha ido el caballo”.

En cuanto a Manuel Campesino, manager del equipo, ya piensa en el siguiente fin de semana en el que llegan las grandes clásicas zamoranas con el 43º Trofeo Ayuntamiento de Zamora y el 77º Trofeo Caja Rural-Gran Premio San José de Muelas del Pan: “Hay que pasar página y poner la mirada ya en el próximo sábado y domingo donde nos llena de orgullo e ilusión el hecho de poder correr un año más como anfitriones en Zamora. No me cabe duda que en el Trofeo Ayuntamiento de Zamora y en el Trofeo Caja Rural-GP San José de Muelas del Pan nuestros chicos serán protagonistas y se dejarán todo en la carretera”.

Donde sí se conseguía dar una muy buena imagen era en Valladolid y es que hasta allí se desplazaba el júnior Álvaro García para ponerse el dorsal en toda una de las mangas de la Copa de España BTT XCO. Álvaro protagonizaba una muy buena remontada en un trazado muy exigente en el Parque de las Contiendas de la capital vallisoletana para finalizar entre los 20 mejores especialistas juveniles de este país.