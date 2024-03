Movilla, entrenador del Zamora CF: "He tomado una decisión desacertada que costó dos puntos"

Al término del encuentro en Oviedo, David Movilla rememoraba lo sucedido en un partido en el que desde el gol de Joel Priego al cuarto de hora se encontraron cómodos y "no recuerdo que nos hicieran daño". "Estaba el partido en un registro bueno para nosotros, con marcador favorable y con sus situaciones ofensivas bien neutralizadas", apuntó el vasco en referencia a la primera parte. Respecto a la segunda mitad, a la que se llegó con ese 0-1, el entrenador del Zamora CF comentó que "arrancamos bien" pero también confesó que, cumplida la hora, con los cambios realizados, el Vetusta metió una velocidad más. "Nos dominaban, pero no había situaciones de riesgo, aunque en esa acción a balón parado ha llegado el empate. El equipo ha echado el resto, pero no ha podido ser", indicó el responsable de banquillo asegurando que "el empate es total responsabilidad mía", y felicitó a sus jugadores por el trabajo ofrecido. "He tomado una decisión desacertada que creo que costó los dos puntos al equipo", añadió en referencia al cambio realizado en el momento justo de la falta en contra que terminó con el empate del rival.

No quiso el entrenador hacer valoraciones sobre la aspiración o la pelea por llegar a la primera plaza, pero sí subrayó que al equipo le ve "entero" y capacitado para llegar en buenas condiciones al final de Liga. "El golpe es duro y queríamos quitarnos la derrota del otro día, pero enfrente hay un equipo de calidad", apuntó, destacando además en buen estado físico en el que se encuentra la plantilla.

En cuanto al hecho de no haber llevado portero suplente, reiteró que "todo está pensando" por si sucedía algo con Troya, en referencia a qué jugador de campo se pondría bajo palos, aunque añadió que "estadísticamente la posibilidad es muy reducida".

Técnico rival

El técnico del Real Oviedo Vetusta lamentaba que su equipo no hubiese podido conseguir la victoria en su partido ante el Zamora, sobre todo porque, para él, el gol de los zamoranos llegó en una acción aislada cuando los suyos tenían el control. En ese sentido, aseguraba Jaime Álvarez que ´´entramos bastante bien al partido, éramos dominadores de la mayoría de acciones y teníamos muy claro que teníamos que entrar así porque el Zamora es un equipo muy ordenado, que juega mucho duelo, que tiene jugadores muy físicos y sabíamos que eso iba a ser clave. Lo estábamos haciendo bien, - añadía el técnico de los asturianos, que lamentaba el gol de los zamoranos- pero una vez más nos ha penalizado un gol que creo que es exactamente igual que el de l potro día ante el Pontevedra, es un duelo, que te lo pueden ganar, pero en esa segunda jugada tenemos que estar más avispados´´. No estaba satisfecho por esa acción el preparador local, aunque si con la reacción de su equipo, que ´´se ha recompuesto bastante bien y creo que en la segunda parte hemos sido bastante dominadores, nos han cogido en alguna contra que es normal cuando te vuelcas tanto al ataque, pero hemos estado bien. Al final hemos empatado, que no es un mal resultado, pero me queda un poco sabor agridulce de estos dos partidos, tanto el de hoy como el de Pontevedra, en que hemos estado a un nivel altísimo y solo hemos podido conseguir un punto´´.