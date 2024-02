El Balonmano Zamora Enamora, en plena dinámica positiva tras puntuar en Antequera y poner en apuros a BM Guadalajara, visita esta tarde a un Unión Financiera al que espera superar para ir incrementando su casillero y dar un paso en el reto por la salvación. Un objetivo que persigue ilusionado, pero consciente de la dificultad.

El cuadro de Viriato acude con la moral por las nubes a Vallobín. Después de poner contra las cuerdas al segundo clasificado aspira a hacer lo propio frente al equipo de Ricardo Margareto y sumas así los dos puntos que no pudo lograr hace siete días en el Ángel Nieto. Un premio con el que reforzaría su evidente cambio, impulsado por una "revolución" en el vestuario que ha dotado de más fuerza al grupo.

Las incorporaciones de Forlino y De Freitas permitieron al equipo crecer y, el pasado sábado, Gigi y Felipe aceleraron la evolución del juego zamorano. Cuatro incorporaciones que dieron lugar a un equipo con más gasolina, mejores capacidades y mucha más actitud de la mostrada hasta la fecha.

Ese giro en su rendimiento, sin embargo, no le sirve de nada al colista si no llega acompañado de puntos. Y los dos que estarán en juego en terreno asturiano pueden ser determinantes para el Balonmano Zamora Enamora. Primero, porque quizá permitirían abandonar al cuadro "pistacho" la psicológica última posición; y, segundo, porque serían dos puntos más que no sumaría un Unión Financiera en caída libre, cerca de meterse en problemas clasificatorios.

Los hombres de Margareto no han sumado punto alguno desde que se inició 2024 (aunque cuentan con un choque aplazado ante BM Cisne), siendo sus últimos dos puntos fruto de la victoria ante Atlético Novás del 9 de diciembre. Una mala racha que el plantel de Diego Soto quiere alargar, aunque no lo tendrá nada fácil.

Pese a su sequía, Unión Financiera es un equipo de mucho potencial y experiencia, con jugadores con un currículo notorio como Gonzalo Carou o Carlos Ruesga, que no visitó el Ángel Nieto pero que sí estará junto a otros talentos como Franceschetti o Wermbter.