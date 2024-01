Ricardo Vasconcelos, entrenador del Recoletas Zamora: "Ahora mismo somos un equipo deprimido"

Ricardo Vasconcelos, técnico del Recoletas Zamora, aseguró ayer que la formación que dirige es, ahora mismo, "un equipo depresivo" que necesita "cambiar la energía" después de lo visto ante el CB Joventut en un partido en el que acusó el estrés en la segunda mitad.

"Hemos sufrido la tensión pero por ir por detrás en el marcador, es normal. Pero vamos detrás en el tanteo, después de ir por delante en el marcador porque hubo un cambio de energía brutal y eso no puede suceder", señaló el técnico luso, apostillando: "somos un equipo depresivo, a la primera que va mal no cometemos un error, hacemos diez. Todavía no nos hemos enterado que la defensa empieza en una misma y no en las otras".

"Ahora mismo estamos dolidos, la gente está mal y no contamos con esa capacidad de agruparnos para volver a lo que se hizo bien durante la primera mitad. Y es que, hemos visto dos equipos diferentes en la primera y la segunda mitad, dos Recoletas Zamora distintos", explicaba el entrenador que indica el camino a seguir por las naranjas: "de esta situación se sale haciéndolo bien, entrenando y preparándote para ganar confianza cada día, para estar enchufado y rendir. Nos falta esa confianza porque hacemos más tiros que nadie pero con muy malos porcentajes y no vuelve por arte de magia, sino día a día".