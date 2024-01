El Vino de Toro Caja Rural saldó con notable éxito un fin de semana con muchas y diversas citas a lo largo de Castilla y León en la que sus atletas volvieron a esforzarse al máximo por lograr resultados destacados en sus respectivas modalidades.

Entre los deportistas más destacados se situó, una vez más, el fondista Juan José Buena al alzarse ganador del XXIX Cross Popular de San Antón en Valladolid. Una prueba organizada por el CD Vallisoletano Trotapinares que resultó trepidante, con el corredor del Vino de Toro Caja Rural imponiendo un fuerte ritmo para cruzar la línea en primer lugar. Una victoria en la que estuvo secundado por su compañero Ignacio Cuesta, segundo por delante del ganador en Máster D Juan Pablo García (5º). Una categoría en la que Juan San José fue segundo y Ramón García, cuarto. Además, en categoría femenina, Beatriz Carranza subió al podio como tercera en categoría júnior.

Doblete en Burgos

En Burgos, el Vino de Toro Caja Rural firmaría un notorio "doblete" en el XXV Trofeo Félix Hernando de campo a través. Una prueba en la que Rodrigo Presa se hizo con la victoria en categoría máster compartiendo podio con el también "vinatero" Jorge Alonso, segundo clasificado de dicha categoría.

Buen estreno de temporada en lanzamiento

Dentro de la disciplina de lanzamientos, la actividad del Vino de Toro se concentró en Palencia, escenario de la XIII Liga Autonómica de Invierno de Lanzamientos, junto con el Campeonato Autonómico de Invierno de Lanzamientos en categoría absoluta y en categorías menores (Sub 16, Sub 18 y Sub 20), celebrándose allí la primera jornada. En ella, por parte del Vino de Toro Caja Rural, compitieron Guzmán y Rodrigo Zarzuelo, que debutaban en la actual temporada obteniendo unos resultados esperanzadores de cara a futuros compromisos. Guzmán firmó un mejor lanzamiento en jabalina de 50.50 metros, algo menor que su mejor marca personal; su hermano menor, Rodrigo, tuvo en esta disciplina un mejor lanzamiento de 38,42 metros, participando también en lanzamiento de martillo con un mejor registro de 29.01.

Una de cal y otra de arena en los Autonómicos

Otra de las grandes citas a nivel regional fue la disputa del Campeonato Autonómico de marcha en ruta en Burgos. Una prueba a la que Iván Bueno trató sin éxito de poner acento toresano, pues quedó descalificado en el último kilómetro por marcha irregular. Mientras que, en el Campeonato Autonómico de Pruebas Combinadas, fue Juan Luis Álvarez quien representó al Vino de Toro Caja Rural coronándose campeón en categoría máster con 1669 puntos, después de imponerse en las cinco pruebas elegidas para el campeonato.