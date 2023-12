El Vino Toro Caja Rural acudió con cerca de 45 corredores de la mayoría de las categorías que disputaron el el Cross Internacional de Venta de Baños. y una vez más firmó una brillante actuación ya que los máster ocuparon los tres puestos de podio. Carlos López Lara se alzó con la victoria, por delante de sus compañeros de club, Ricardo Mayordomo y Rubén Dorado Rodríguez, en una carrera portentosa en la que no dieron tregua a sus rivales. Roberto Baz Cermeño y Jose Ángel Rabadán, tambien estuvieron a un buen nivel, entrando por línea de meta en sexta y octava posición, respectivamente. En la categoría Master femenina, Mª Jose Tomaz Aquino, se quedó a las puertas de subir al podio, logrando una fenomenal cuarta posición.

Pero no solo destacaron los master del club toresano. Los corredores Sub12, tuvieron una más que aceptable actuación, con Iker Cordovilla García, Daniel Riesco Pinilla, en el sexto y noveno puesto. Sergio Marbán se tuvo que conformar con la décimo novena posición, algo a lo que no está acostumbrado. En la categoría Sub 14, Gabriela Herrero Perez, se codeó con las mejores durante buena parte de la carrera, para ir cediendo a medida que pasaba el tiempo hasta lograr una excelente 9ª plaza en un cross de un gran nivel.

En la categoría Sub 10, Manuel Roldán Ruiz protagonizó una formidable carrera, aunque las fuerzas le fueron cediendo a medida que se iba acercando a la meta, para lograr entrar por línea de meta en la 6ª posición. Las femeninas sub 10 Emma Méndez y Elisa Urtasun, no quisieron ser menos que su compañero de club y ofrecieron un buen espectáculo, con una gran carrera en la que terminaron en 9ª y 10ª posición. En la categoría Sub 8, Luis Fradejas Vázquez y Eva Julán Vázquez cosechando la 6ª y 7ª posición respectivamente.

Abdessamad Oukhelfen y la keniata Edinath Jebitok cumplieron los pronósticos y se proclamaron ganadores absolutos. Oukhelfen, atleta de origen marroquí, demostró su buen estado de forma, tras ser séptimo en el europeo hace una semana, y se impuso en el circuito venteño, de 9.250 metros, tras un cambio de ritmo en los últimos 3.000. Con un tiempo de 30’16’’, ha regulado su ritmo en los últimos metros para ganar con un solo segundo de ventaja sobre otro español, Fernando Carro, y el francés Fabien Palcau, principal sorpresa de la prueba, en un disputado sprint por la segunda posición.

La carrera femenina fue menos emocionante, ya que desde los primeros metros Jebitok impuso un ritmo que no pudieron seguir ninguna de sus rivales.