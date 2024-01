El título de campeón de la Copa LEB Plata no sólo sirvió para reconocer el gran trabajo que el CB Zamora ha realizado durante los últimos años de la mano de Saulo Hernández, sino también para premiar al "factotum" del club más veterano de Castilla y León, Gerardo Hernández de Luz, que fue homenajeado en los prolegómenos de la gran final recibiendo la medalla de plata de la Federación Territorial que le impuso su presidente, Oscar Castañeda. Fue un momento muy emotivo de la gran fiesta del baloncesto que vivió ayer Zamora, una fiesta que llenó hasta los topes el Pabellón Ángel Nieto.

Fue una jornada protagonizada ya desde la mañana por los técnicos Roberto González y Gustavo Aranzana que impartieron un clínic a los entrenadores. Acudió para presenciar el encuentro, la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, quien fue la encargada de entregar el trofeo al campeón, acompañada por diversos cargos federativos y por Fernando Romay que fue el protagonista atendiendo con su tradicional amabilidad a todos los aficionados que quisieron saludarle o sacarse una foto con el que fuera pívot internacional y medalla de plata olímpica.

Más de doscientos aficionados llegados desde Cartagena llenaron también de color la zona de la grada en que fueron situados, y también se llenaron los palcos de invitados, situados en los fondos de la cancha, donde vieron el partido los patrocinadores y representantes de diversas entidades zamoranas y autonómicas.

Un hecho casi inaudito fue la presencia en el palco presidencial del alcalde de Zamora, Francisco Guarido, no demasiado asíduo a las competiciones deportistas, y también estuvo el presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez.

Pero el gran protagonista fue Gerardo Hernández de Luz, quien no se esperaba la sorpresa del homenaje reconoció que "no tenía ni idea de que iba a pasar esto y significa que llevo 46 años, más otros cuatro o cinco más, en el club y de alguna manera te sientes, no recompensado porque no tiene nada que ver, pero sí feliz de que haya tanta gente que te apoye y que te ayude. Ahora el equipo está en un proceso de crecimiento grandísimo y yo estoy feliz por donde vamos".

No quiso entrar Hernández de Luz a valorar si este equipo es el mejor de toda la historia del club, pero si señaló que "no tiene muy buenos jugadores pero es un grandísimo equipo. No confundamos equipo con jugadores. Hay entrenadores que me comentan que no sáben como está consiguiendo Saulo todo esto porque el presupuesto no es alto y no tenemos grandes estrellas. Pero es un equipo que cumple aquello de que lo importante del lobo es la manada, ahí está la fuerza. Cuando ascendimos también fue un gran título, y espero que en los partidos de Liga que quedan, habrá unas entradas de público parecidas a la de hoy, y creo que nos merecemos jugar el play off".