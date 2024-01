La 2023-24 está siendo una temporada de ensueño para el CB Zamora Enamora. El equipo zamorano, con 46 años de vida, es líder del Grupo Oeste, puede hablar sin complejos de la lucha por el ascenso a LEB Oro puesto que ahora mismo es uno de los máximos aspirantes a lograrlo y, además, se ha conseguido algo por lo que se lleva muchos años luchando que es recuperar la ilusión de los aficionados y que la grada sea ya "un jugador más" en cada jornada. Hoy, a partir de las 19.00 horas en el Ángel Nieto, en el partido 1.236 de su historia, todo se verá reflejado: el compromiso de la plantilla, la primera (y merecida) recompensa por el trabajo bien hecho y el lleno que se aguarda en el pabellón capitalino. Tanto tribuna como preferencia serán un hervidero plagado de amantes del basket que pondrán todo de su parte para que la tarde acabe con celebraciones y con el CB Zamora levantando su primer trofeo de índole nacional. Llega la Copa LEB Plata.

Los dos campeones de invierno, y los actuales mejores planteles de la categoría, CB Zamora y Odilo Cartagena, pondrán esta noche sobre la cancha su mejor baloncesto para deleite de todos, aunque con el objetivo claro de la victoria. Saulo Hernández puede que sea, con permiso del presidente de la entidad, quien más esté disfrutando de este momento por el que lleva años peleando, aunque ni siquiera en estos momentos se deja a un lado el sueño de la LEB Oro. "No hay nadie que no cambiase el título de la Copa LEB Plata por el ascenso a Oro. La Copa es algo fantástico, algo histórico, pero el ascenso es lo que todos deseamos como objetivo principal de la temporada, aunque vamos paso a paso". A este respecto Saulo Hernández insistió en que ahora tienen esta oportunidad, la de levantar un trofeo y hacerlo delante de su afición, y no quieren dejarlo escapar, ni él, ni la plantilla y todos los integrantes de un club que no para de crecer y en el que hay mucho trabajo detrás.

Una derrota y un potencial brutal

En lo puramente deportivo, las premisas son más que prometedoras por el gran nivel y calidad que se verá en cancha. Por parte del Zamora Enamora la afición ha podido comprobar todo lo que los jugadores pueden dar, pero también descubrirán lo que tiene Cartagena en su vestuario, que es un absoluto potencial de virtudes. "En el baloncesto nacional (Plata, Oro y ACB) Cartagena es el único equipo que solo lleva una derrota, el siguiente es el Real Madrid, que lleva dos. Creo que es muy complicado ganar casi siempre y ellos lo consiguen, y lo hacen jugando bien al baloncesto", resaltaba Saulo Hernández sobre su inminente rival. Hombres como Gerard Blat, Alonso Cuevas, Asier González, Alejandro Jorda… conforman un verdadero equipazo en el que todos aportan, y eso habrá que minimizarlo.

Además de hablar de los grandes nombres propios que tiene Cartagena en sus filas, el responsable de banquillo zamorano quiso ensalzar la figura de su "colega" de profesión, Jordi Juste, por "cómo les hace jugar al baloncesto". "Tendremos que jugar igual de bien o, al menos intentarlo. Todas las cosas pequeñas y básicas que hay en el baloncesto, cualquier detalle hay que hacerlo bien", avanzó el preparador quien ayer aseguraba estar tranquilo ante esta cita con la historia.

En su intervención ante los medios de comunicación, el entrenador quiso dar las gracias a Ayuntamiento, Diputación, Caja Rural, y todos los patrocinadores porque con sus aportaciones y ayuda "podremos salir airosos de la organización de esta Copa". "Es un evento de primer nivel y el organizador tiene que cumplir una serie de requisitos a nivel de producción, gastos de arbitrajes, alojamiento del contrario…", señaló Hernández quien también se mostró feliz de poder ofrecer a todos "este día tan especial" que es fruto de mucho esfuerzo.

Por último, tuvo una pequeña mención Saulo Hernández para su anterior participación en la Copa LEB Plata, hace seis años ante Alicante, donde no tuvieron oportunidad durante el encuentro y donde "parecía que era algo que no nos pertenecía, que estábamos ahí de rebote". El zamorano asegura que la situación ha dado un giro de 180 grados, con sensaciones muy diferentes. Ahora las fuerzas están igualadas y todos se encuentran mentalizados de que el título está a su alcance y por ello lucharán todos. A las 19.00 horas toca Copa.

Los protagonistas

Jacob Round: «Jugar ante nuestra gente nos da un punto más»

Jacob Round es uno de los jugadores más queridos de la plantilla y él se lo ha ganado a pulso. El británico admitía que comenzó la semana de Copa «sintiendo que estaba en una situación muy privilegiada y con mucho agradecimiento por haber llegado hasta aquí». El alero sí confesaba que siente un ambiente especial por poder ser campeones de Copa, y «crea más tensión durante la semana, aunque positiva para el equipo». Respecto al partido, tiene claro que «vaya como vaya, tenemos que seguir luchando porque nadie nos va a regalar nada». «Cartagena es muy buen equipo, ha ganado 15 partidos de 16 y es el mejor que hemos visto, con una plantilla muy buena, y un entrenador que ha llegado a dos finales de la Liga en estos últimos dos años. Tenemos la suerte de poder jugar una final contra ellos, aquí en casa». Además, comentó que «jugar en casa, con nuestra gente, siempre nos da un punto de más» y para él esta «es una oportunidad de dar las gracias» a todos los que trabajan en el club y «hacen que podamos jugar y entrenar» (también a quienes les siguen y apoyan) y «regalarles un gran partido de baloncesto».

Kevin Buckingham: «Me siento un privilegiado por poder jugar este partido»

Kevin Buckingham, otra de las sensaciones de la Liga y del equipo zamorano, aseguró estar «contento de tener esta oportunidad» y se siente «afortunado y privilegiado por poder jugar este partido tan importante» como es el de Copa. El estadounidense aseguró que cuando fichó por el CB Zamora era imposible saber dónde iba a estar, pero sí imaginó esta realidad porque siempre quiere ganar el máximo número de partidos posible. «Me alegra ver cómo el equipo ha evolucionado durante la temporada para llegar a este punto», indicó el alero.