David Ayala: "Queremos darle a Cartagena su primer título nacional"

El presidente del Odilo Cartagena ha reconocido en declaraciones a LA OPINION EL CORREO DE ZAMORA que se muestra sorprendido por la marcha que el equipo está protagonizando como líder de la Conferencia Este (15 victoria y una derrota) y de cara a la Copa LEB Plata que disputará este sábado contra el CB Zamora espera "poder darle al baloncesto de Cartagena su primer título nacional".

El Odilo CB Cartagena fue fundado en 2007 pero ha heredado la tradición baloncestística de la localidad murciana desde hace más de 30 años en los que se han ido fusionando diferentes clubes. Además Ayala preside una entidad con una clara vocación de cantera, con más de 300 niños federados en todas las edades y otros 200 en el deporte escolar. Todo este capital humano lo maneja el exjugador Eduardo Hernández Sonseca que dirige la cantera del club cartagenero a donde llegó procedente del Navarra junto al primer entrenador, Jordi Juste. "No nos ha sorprendido el rendimiento que ha alcanzado el equipo porque llevamos ya tres temporadas en LEB Plata y nuestro objetivo sigue siendo consolidarnos en esta categoría, pero cada año mejoramos un poco más. En los dos primeros años en esta categoría el entrenador fue Gustavo Aranzana -impartirá un clínic el mismo sábado en Zamora- y este año ha llegado Jordi Juste desde el descendido Navarra. Pero lo que no nos esperábamos es estar como estamos ahora, con once victorias seguidas y un balance de 15/1. Estamos muy sorprendidos pero también es verdad que el trabajo estaba hecho en estos últimos años", explicó David Ayala quien cree que gran parte del éxito de esta temporada hay que atribuírselo s Jordi Juste porque "conoce la categoría pues estuvo varios años en Navarra, que era uno de los equipos más potentes. Es una persona con una gran capacidad de trabajo para el club y con él estamos consiguiendo buenos resultados. Ya lo mostró en Navarra, que es una persona con carácter, trabajador y en la línea que va el Club".

Juste ha cambiado un tanto el estilo de juego del Cartagena ya que con Aranzana era un tanto más lento, más de juego estático, mientras ahora el equipo "juega más rapidillo, con muchos recursos, defensa a toda pista si es necesario,. Tal vez es un baloncesto más actual".

Y el club le ha conseguido a Juste una plantilla "con lo que queríamos tener. Ha habido algún jugador que ha tardado algo más en incorporarse por problemas burocráticos pero tenemos el equipo que queríamos", reconoce el presidente del club cartagenero quien añade que, pese a estar satisfecho con el equipo que hay, "buscamos un hombre para el juego interior".

Para David Ayala la Copa LEB Plata supone una gran oportunidad para el Club porque "sería el primer título nacional del baloncesto de Castagena aunque, no es nuestro objetivo de la temporada. Está siendo una semana para disfrutar de esta gran primera vuelta que hemos completado. Ganar la Copa sería algo nunca visto antes en el baloncesto de nuestra ciudad", como ocurre también en Zamora.

Ayala consiguió hace cuatro años, el ascenso desde la Liga EBA donde había militado durante varias décadas el CB Cartagena y reconoce que no es sencillo mantenerse en Plata: "Es complicado por el presupuesto que tenemos que cubrir aunque contamos con el apoyo del Ayuntamiento, de la Comunidad Autónoma y de la empresa Odilo que ha apostado por nosotros y parece estar dispuesta a continuar. Es muy complicado mantenerse en Plata, no hay más que pensar en el CB Navarra que, tras ser uno de los equipos más fuertes de la categoría, no ha podido salir esta temporada", añadió Ayala.

El CB Cartagena tiene un buen apoyo de la afición, con más de mil aficionados en sus partidos de liga, y ha distribuido ya las 150 entradas de que dispone para la Copa: "Hemos completado un autobús y el resto serán personas que viajen a Zamora en sus coches particulares por su cuenta. Creemos que al final podemos ser unos 170 seguidores cartageneros. Hemos conseguido volver a ilusionar con el baloncesto a la ciudad de Cartagena".

Clínic

Dentro del programa de actividades que la FEB ha preparado con motivo de la Copa LEB Plata, el mismo sábado, los entrenadores Gustavo Aranzana y Roberto González, protagonizarán en el IES Claudio Rodríguez un clínic que comenzará a las 11.30 horas con la charla de Aranzana sobre "Jugar con el poste bajo", y a las 12.45, "Balance defensivo" a cargo de Roberto González que ha formado parte del equipo técnico del Zamora Enamora en las últimas temporadas.