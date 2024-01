Jonas Paukstė es una de las sensaciones de la LEB Plata. El lituano encabeza los rankings cada jornada y es uno de los jugadores más valorados de la competición. Sus 224 centímetros de altura lo convierten en el "techo" de la Liga en una temporada en la que está disfrutando de nuevo del baloncesto y del cariño de la afición del Ángel Nieto. Este fin de semana (sábado, 19.00 horas) lo que toca es la Copa LEB ante Cartagena, un partido histórico en el que todos están centrados,

–¿Ha superado sus expectativas la temporada que están cuajando en el CB Zamora?

–Sí. Llegaba de una temporada no tan buena de baloncesto con el último equipo en el que estuve, y venir a Zamora, jugar al baloncesto y ganar es una gran sensación.

–Aparcamos la Liga, y llega la Copa ¿cómo afrontan el encuentro de este sábado ante Cartagena?

–Estamos con muchas ganas. Es un partido muy especial, por ser una final y hacerlo frente a todos nuestros aficionados en el pabellón. Es una nueva oportunidad de competir como equipo ante un muy buen rival.

–¿Qué le llevó a aceptar la oferta del CB Zamora?

–Había oído que Saulo era un gran entrenador y me dejó una gran impresión después de la primera charla que tuvimos, así que decidí venir.

–¿Esperaba tener un rol tan determinante en el equipo?

–En cierto modo sí. Saulo me dijo directamente que construiría el juego a mi alrededor. He notado problemas en el pasado porque la mayoría de los jugadores no sabían cómo jugar conmigo, y desde el comienzo de la temporada puso mucho énfasis en cómo jugar conmigo para mis compañeros.

–¿Cuál es el secreto del equipo para estar mostrando esta superioridad?

–¿Secreto? No hay ningún secreto. Simplemente lo que tenemos es un gran grupo de jugadores que el entrenador mantiene unidos y que compiten siempre poniendo el equipo por encima de lo individual.

–¿Piensa en el ascenso?

–No, todavía queda mucha temporada y mucho trabajo por hacer. No me malinterpretes, sería increíble, pero solo podremos hablar de ello de manera realista cuando lleguemos allí.

–Dada su buena temporada, ¿Está recibiendo ofertas de otros clubes?

–No tengo ofertas, y ni siquiera lo consideraría ya que tenemos algo tan bueno con nuestro equipo que no pienso en otra situación ni en otro lugar.

–¿Qué le está parecido la afición y la ciudad?

–Hasta ahora estoy sorprendido con la afición y con el apoyo que me brindan siempre. Es sorprendente lo mucho que podemos afectar a las personas simplemente jugando baloncesto. Me gustaría agradecer a todos los aficionados por venir y apoyarnos en cada partido.