La cantera del CB Zamora vuelve a la acción, aunque sin demasiada fortuna

Primera Nacional Masculina

C+C Coches – Obila Club de Basket 66 - 65 CB Zamora

El primera nacional viajó a Ávila el domingo por la tarde para disputar su primer partido después del parón navideño. En la primera parte, los blanquiazules lograron, en dos ocasiones, ventajas de diez puntos, que los locales recortaron. El acierto exterior no era suficiente para despegarse en el marcador y mantener la renta. En la segunda mitad, el equipo local subió su nivel de intensidad y logró un parcial muy favorable en el tercer cuarto que requirió de un esfuerzo grande de los zamoranos para equilibrarlo. El final del partido fue MUY igualado. Una falta con dos segundos en el marcador llevó al equipo abulense a los tiros libres, donde consiguieron una ventaja de un punto. En la última jugada, se consiguió generar una situación para un tiro exterior que no entró, haciendo que la victoria se quedase en Ávila

Primera División Autonómica

Cadete Masculino

RDL Caja Rural 72 - 66 Phone Repair CB Zamora

El cadete masculino A afrontó de nuevo su jornada de primera división, en esta ocasión visitando al Reino de León. Un partido muy disputado que pudo disfrutar de una prórroga. El encuentro comenzó con la igualdad que se mantendría a lo largo del mismo. Los chicos del CB Zamora aguantaron el primer periodo con una baja marca de puntuación, pero con solidez en defensa. En el segundo periodo se pudo vivir una gran gestión del ataque, compartiendo el balón, tocando esquinas y poste bajo, para luego generar con mayor firmeza espacios en 1×1 o cortes con reemplazos. La paciencia para llegar a tener esas opciones fue una de las alegrías en la progresión del equipo blanquiazul. Finalizó el marcador al descanso con un 34 – 30 y con buenas sensaciones para los de Zamora. En el tercer periodo hubo un momento de malas sensaciones al perder el hilo de lo que se estaba haciendo bien en periodos anteriores. Eso sumado a algunas pérdidas de balón no forzadas, llevaron a los zamoranos la diferencia de 10 puntos respecto al equipo local. Hasta mitad del 4º periodo, el equipo de Phone Repair estuvo sobre la distancia de 10-12 puntos. No obstante, los visitantes pudieron encadenar 4 secuencias de anotación y recuperación de balón o rebote defensivo que puso al equipo azulón a 2 puntos con 3 minutos por delante para finalizar el encuentro. Finalmente, entre tiros libres de unos y de otros, el encuentro finalizó en empate llegándose a los 5 minutos extra. En la prórroga, los de Zamora no fueron capaces de tener una gestión madura del balón en ataque y concediendo así facilidades en defensa. Un parcial final de 15 – 9 castigó demasiado al equipo del CB Zamora en comparación al partido efectuado.

Alevín Masculino

CB Zamora Azul 66 - 97 Baloncesto La Flecha A

Comienzo de la liga autonómica de minibasket de Primera División de Castilla y León, en el que el equipo zamorano iba con muchas ganas de disfrutar esta competición de máximo nivel y exigencia, y el rival fue superior durante todo el partido. Un conjunto vallisoletano muy compacto en defensa y más acertado en ataque que supo imponerse en cinco de los seis sextos del partido, sin dar opción al equipo azulón de competir. Una primera toma de contacto que a los jugadores del CB Zamora les va a hacer crecer en su juego para futuros partidos. Seguirán trabajando con más ganas e ilusión si cabe. La próxima cita será en febrero en Burgos contra los conjuntos de Maristas y Tizona.

Segunda División Autonómica

Junior Masculino

Innova Chef CB Zamora 47 - 68 CyD Leonesa – Col. Leonés B

El equipo Junior Innova Chef, volvió a la competición tras el parón navideño y lo hizo contra unas de las mejores canteras de Castilla y León, el CYD-Leonesa – Colegio Leonés. El conjunto zamorano no consiguió ganar ningún cuarto del partido por lo que, a pesar de mantenerse siempre en partido, no pudo ponerse por delante en el marcador, salvo en los primeros instantes del encuentro. El poco acierto por parte del conjunto local sumado al dominio del rebote defensivo y ofensivo del conjunto leonés, decantó la balanza a favor de León, que se llevaron un partido muy luchado pese a la diferencia en el marcador que refleja el resultado. Los chicos del Innova Chef CB Zamora tendrán que seguir trabajando hasta el comienzo de la segunda vuelta, donde les espera el conjunto berciano de 6,25.

Cadete Masculino

Equus Duri CB Zamora 44 - 66 CyD Leonesa – Col. Leonés B

El Equus Duri CB Zamora recibió el sábado a los chicos del Colegio Leonés.

Este encuentro fue uno de los mejores para los chicos del Equus Duri CB Zamora, que jugaron un buen partido a pesar del resultado. El primer cuarto empezó con los visitantes por delante en el marcador, que anotando al contraataque obtuvieron una gran cantidad de puntos fáciles, pero sin embargo los jugadores zamoranos desempeñaron una buena labor ofensiva, la cual garantizó que el equipo rival no se alejara mucho en el marcador, acabando el cuarto 7-16. En el segundo periodo los locales jugaron muy bien el ataque y mejoraron en el aspecto defensivo, pero los visitantes aumentaron también la intensidad. En el tercer cuarto los chicos de Colegio Leonés se alejaron en el marcador debido a la gran cantidad de rebotes ofensivos que permitieron los chicos del CB Zamora terminar el cuarto 8-18. En el cuarto cuarto, siendo ya la desventaja de puntos irremediable el marcador, acabó 14-18. En el próximo partido los chicos del cadete Equus Duri CB Zamora recibirán a B&V Gancedo Capricho 6,25.

Infantil Masculino

Valenciana Shock CB Zamora 49 - 75 CyD Leonesa – Col. Leonés B

El infantil Valencia Shock CB Zamora disputó un encuentro muy ajustado frente a CyD Leonesa – Colegio Leonés 2011. Dicho partido se desarrolló con buen talante, compitiendo bien los zamoranos durante los primeros 15 minutos. Una ausencia mental y física en 5 minutos al finalizar el 2º periodo, provocó un parcial de 0-18 para los visitantes. Pasando del 22-28 a 22-46. A partir del 3º los blanquiazules lograron volver a competir y jugar el encuentro, independientemente de la desventaja del marcador, lo cual fue motivo de alegría, ya que el grupo volviera a jugar el encuentro. Finalmente, y observando solo los parciales de la 2º parte, se llevó a cabo un cambio de sintonía y se afrontó el duelo con mayor madurez.

Alser Dental CB Zamora 55 - 37 Caja Rural RDL

El Alser Dental CB Zamora continúa el 2024 con una nueva victoria. Desde el comienzo del partido se demostró la superioridad de los zamoranos ante un colista que demostró mucho margen de mejora. Los zamoranos aprovecharon bien el partido para dar minutos a aquellos jugadores que suelen recibir menores responsabilidades durante el desarrollo de los encuentros, con aprovechamiento dispar por parte de algunos. Se debe seguir trabajando y visibilizar la mejora del equipo. El próximo encuentro se jugará en tierras palentinas, contra Filipenses, el 27 de enero las 18:00h.

Infantil Femenino

Caja Rural Quesos Chillón 62 - 42 Librería Semuret CB Zamora

Las infantiles de Librería Semuret disputaron el domingo su encuentro ante el Caja Rural Quesos Chillón. El encuentro tuvo lugar en Zamora, pero con las blanquiazules como visitantes, pues se jugó en el IES Claudio Moyano, casa de las naranjas. El partido comenzó ajustado, pues a pesar de la baja anotación por parte de las del CB Zamora las locales no se escaparon en el marcador. Durante el segundo cuarto, el equipo azulón demostró el corazón que las chicas siempre ponen durante los partidos, logrando la remontada para irse al descanso con un 24-20. Esta racha continuó a la salida de vestuarios, pues las jugadoras del Librería Semuret CB Zamora lograron por fin superar al equipo del Zamarat (28-26). A pesar de ello, las locales lograron volver a adelantarse en el marcador, debido a los fallos defensivos de las del CB Zamora y a la poca fluidez a la hora de atacar una defensa tan cerrada como la que impusieron las rivales. Aún así, las azulonas lo dieron todo sobre la pista, llevándose un gran aprendizaje del encuentro. El próximo domingo las infantiles del Librería Semuret CB Zamora realizarán una visita a León para medirse ante la CyD Leonesa – Col. Leonés A.

