El CB Zamora Enamora, liderado por un imparable Jonas Paukste, se proclamó este sábado campeón de la Copa LEB Plata en un inolvidable partido (95-89) contra Cartagena en el que hubo que jugar dos prórrogas pero al final, Paukste volvió a ser protagonista en los instantes finales para darle al CB Zamora el primer título nacional del baloncesto masculino zamorano.

Impresionante fue el comienzo del partido, con dos equipos enormemente mentalizados y acertados en un pabellón Ángel Nieto de las grandes citas, con la grada supletoria abierta y dos rivales jugando de poder a poder, sustentados, sobre todo los cartagineses, en el lanzamiento exterior para ofrecer en los primeros minutos cuatro triples los del CB Zamora por seis los del Odilo.

La defensa de los visitantes era muy intensa con especial atención a la asignación individual de Garuba sobre Kevin Buckingham que no podía ofrecer su habitual rendimiento. Tuvo que ser Jacob Round el que tomase la iniciativa desde el perímetro, mientras Paukste comenzaba a ser imparable para el mayor de los hermanos Kodi que milita en el Cartagena.

La tensión era enorme y el público de ambos lados -cerca de 200 aficionados viajaron desde Cartagena- comenzó a meter presión a la pareja arbitral que no siempre estaba acertada.

El Odilo llegó a distanciarse a 5-12 pero pronto reaccionaron los de Saulo Hernández para ponerse por delante con 15-14, pero los visitantes no arrojaban la toalla y volvían a distanciarse a 17-23 para cerrar el espectacular primer cuarto.

El partido continuó en una tónica de gran equilibrio pero Jonas Paukste siguió a lo suyo y no solo machacó al Obilo con sus tapones, sino que se sumó incluso al balance ofensivo para culminar machacando varias jugadas. El público zamorano apoyaba a su equipo como hacía tiempo que no se veía en el Pabellón Municipal y, con 33-26 el entrenador visitante tuvo que pedir su primer tiempo muerto para intentar frenar al zamorano-lituano y también a Buckingham que comenzaba a soltar a sus defensores. Con seis minutos por delante todavía en el segundo cuarto, se produjo una avería en el marcador electrónico que obligó a detener el juego durante varios minutos.

El partido se enfrió bastante después del parón que duró unos cinco minutos y volvió la igualdad. El acierto anterior ya no era el mismo y el juego se hizo mucho más feo, centrado en el trabajo defensivo.

Y de estos momentos de crisis saldría beneficiado el Zamora Enamora que se distanciaba en el marcador con un 37-31 que se convirtió en 40-31 tras un triple de Peris. El encuentro regresó al festival triplista del primer cuarto y si los zamoranos acertaban en dos canastas de tres, los cartagineses respondían con otras tres para poner el 48-37.

Volvió el espectáculo con dos acciones seguidas de Shelist que pusieron en pie al Ángel Nieto, a falta de solo 8 segundos para el descanso cuando Saulo Hernández pidió tiempo muerto para preparar la jugada final que no salió y la primera parte se cerraba con 50-39.

El Zamora Enamora regresó a la cancha menos concentrado que su rival y Cartagena volvió a recortar distancias con 52-45. Los visitantes habían mejorado mucho su defensa pero tampoco se mostraban muy acertados y el tiempo iba corriendo sin que variasen mucho las distancias en el marcador. La polémica arbitral regresó con un tapón de Round entendido como personal por los colegiados.

Naspler ejecutó una magnífica jugada personal que culminó con una bandeja para poner el 58-46 y Jordi Juste pedía un nuevo tiempo muerto para impedir que pasasen los momentos espesos por los que atravesaba el juego zamorano.

Pero no cambió la «empanada mental» que acusaban ambos equipos y la incertidumbre cada vez era mayor aunque no parecía peligrar la ventaja zamorana que seguía congelada en los diez puntos.

Saulo recurrió a la zona y Round puso un triple que le devolvió Kodi (61-48). No terminaba de salir del pozo el Zamora Enamora pese a que el trabajo defensivo era muy importante, pero este equipo necesita a Paukste y cuando tiene minutos de descanso, lo nota mucho. Pero Saulo tiene una joya de jugador y de persona que es Jacob Round y el británico no perdonó con otro triple para cerrar el tercer cuarto con 64-53.

Se conjuraron los cinco jugadores zamoranos que iniciaron el último cuarto. Tenía que aparecer Buckingham pero el tejano no encontraba la brillantez de casi todos los partidos. Cartagena se acercó a 64-55 y Saulo Hernández pidió un tiempo muerto tras el que puso toda su artillería sobre la cancha.

Y continuó el intercambio de canastas pero cada vez quedaba menos tiempo y Cartagena no lograba meterse en la lucha por la victoria. Paukste siguió siendo el gran protagonista (68-57) pero Bukingham fallaba un palmeo sencillo. Obilo no bajaba la guardia y no llegaba la reacción zamorana cuando el marcador se ponía 68-65 a falta todavía de seis minutos para el final. Un nuevo tiempo muerto fue la solución de Saulo para seguir trabajando en la recomposición de su equipo.

Wackingham seguía sin dar señales de vida, pero no hizo falta porque Peris, Naspler y Shelist sustentaron el ataque zamorano en la recta final (75-68) y ya solo restaban tres minutos para el final. Paukste además no acusaba el sobrehumano esfuerzo que había realizado hasta entonces y provocó el tiempo muerto de Jordi Justé (77-68) con un mate marca de la casa. Respondió Obilo con otro triple y Kodi se sumó con otros tres puntos para poner el 77-74 con el que se entró en los últimos dos minutos. Kodi volvió a meter otro triple y subió el 77 iguales al electrónico, con la emoción congestionando un Ángel Nieto en el que ya se comenzaban a escuchar más los ánimos de los seguidores cartagineses que los zamoranos.

Powell no estuvo bien en los momentos decisivos y tuvo que cometer una personal a falta de cinco segundos que sacaron de banda los visitantes y su triple postrero no quiso entrar y el partido se iba a la prórroga.

Prometía el partido todavía mucha emoción y así fue, Obilo perdió pronto el balón, Kodi cometió una falta en ataque, Sheleist falló sus dos tiros libres antes de cometer otra falta en defensa, pero Blat metió los dos tiros libres (77-79). Buckingham llegó al rescate para reponer la igualdad en el marcador pero Beraza volvió a adelantar a los visitantes.

Falló Pauske una bandeja en la que el público pidió falta, y Powell cogió un rebote en medio de varios altos, y ni Powell ni Buckingham acertaron con el triple. Tras un tiro libre de Alonso, Peris tampoco acertó desde media distancia a la primera pero instantes después si firmaba el triple que llevó al partido a una nueva prórroga (82-82).

Y el segundo periodo extra comenzó con un tiro libre de Paukste, al que Saulo dosificaba ya que cojeaba ostensiblemente. Cartagena volvió a ponerse por delante hasta que Powell metió el triple que tanto había buscado el equipo, y recogió además el balón en otro intento de los visitantes. Paukste volvió a la línea de tiros libres y solo metió uno (87-84). Bereaza respondió con otro, pero Powel volvió a fallar y cometió su quinta personal. Jordá volvió a empatar el encuentro, y Drame puso el 89 y anotó dos tiros libres más (90-89) con minuto y medio por delante. Y Paukste seguía cargando de personales al Cartagena y acertaba de nuevo solo un tiro libre para capturar un rebote milagroso que sirvió para llegar a los últimos 30 segundos con dos puntos que fueron suficientes para que el Zamora Enamora lograse el primer título nacional que logra un equipo zamorano de baloncesto.