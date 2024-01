El entrenador del Zamora CF, David Movilla, reconoció tras finalizar con un empate sin goles el partido del miércoles contra la Arandina que "lo hemos intentado, pero ya sabíamos que la Arandina no iba a ponernos las cosas sencillas. Ellos iban a competir bien por el plus del encuentro de Copa del Rey del otro día, y el estado del campo tampoco nos ha puesto las cosas sencillas a la hora de jugar al fútbol".

El técnico vasco aseguró en declaraciones a la agencia Área 11 que "la clasificación no es justa con el fútbol que desarolla la Arandina. Nico Delmonte ha tenido minutos porque finalmente ha llegado el transfer y nos demuestra que nos puede ayudar en varias posiciones que son importantes. Puede llegar algún fichaje más y estramos valorando algunas opciones del mercado. Hay que mejorar cosas y seguir trabajando después del parón".

David Movilla añadió asimismo que "no ha hecho un balance de la primera vuelta, no soy de hacer balances parciales porque todo no es como empieza ni como se lleva sino como termina. Lo importante es dónde estemos el 5 de mayo. Aunque es cierto que estamos bien situados, y cuando vinieron muy bien dadas al principio, intuíamos, aunque no deseábamos, que podíamos pasar una racha de partidos sin ganar, porque las diferencias no eran de ganar con holgura ni con superioridad, sino de mucha igualdad y entendísmos que esas jornadas de menos bonanza nos tienen que dar una reflexión de tranquilidad o de pausa. Ni antes éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos. Ha habido momentos de gran solidez, de contundencia y determinación, y en los últimos partidos hemos tenido esa solidez, pero no hemos tenido contundencia. En Aranda, hubo momentos en los que el partido se rompió. y en la primera parte, el trabajo defensivo no me gustó, aunque también es cierto que en la primera parte nos generaron dos ocasiones, y en la segunda, una. Pero no hemos tenido esa contundencia y determinación en el área rival. Entiendo que los análisis del partido están influidos por el resultado, pero si recordamos el partido en Ourense, no fue bueno nuestro rendimiento aunque sí el resultado porque tuvimos esa determinación en las áreas, muy agresivos en la propia, y también en la rival. Respecto al partido de Aranda, no estamos satisfechos de la primera parte, pero en la segunda hicimos registros suficientes como para habernos llevado el partido ya que generamos hasta seis ocasiones claras".

El entrenador del Zamora CF explicó asimismo que "el trabajo que hemos hecho en las últimas semanas, nos traslada buenas sensaciones para los cuatro meses que quedan de competición".

Movilla anuncia que el equipo seguirá con su minipretemporada que "nos ha venido muy bien a nivel mental y en dos o tres semanas creo que estaremos en un buen punto", añadió el técnico rojiblanco.