El 0-4 ante el Pontevedra de Yago Iglesias fue un verdadero palo del que el Zamora CF ya está en proceso de recuperación. Es momento de digerir lo sucedido y de análisis que ahonden y hagan entender lo sucedido el terreno de juego, donde los rojiblancos se vieron sorprendidos por el torbellino gallego. “Fue un partido complicado. Desde el principio no nos sentimos cómodos y no ganamos las disputas aéreas, que es nuestro fuerte. Nos empezaron a ganar las segundas jugadas, nos robaban el balón en tres cuartos de campo y es un equipo muy vertical que, si le das eso, no te lo perdona”, comentó Julen Castañeda. “Encajamos esta derrota dolorosa que nos ha tocado bastante”.

El lateral izquierdo reconoció, no obstante, en su comparecencia que su situación en la tabla, gracias al buen arranque liguero “es idónea” a pesar de la goleada. “No nos queda otra que seguir trabajando. El equipo sabe lo que no ha hecho bien y toca pensar en el siguiente partido. No queda otra”. El Zamora CF encaja su primera derrota a manos del Pontevedra CF de Yago Iglesias (0-4) Asimismo, el futbolista comentó que “el equipo no dio la identidad que venía dando y toca seguir trabajando y a por el siguiente”. Respecto a si les ha pesado el récord y la racha de imbatibilidad, confesó que “sí se comentó, pero nosotros estamos en el día a día, en el grupo humano excepcional que hemos hecho que trabaja día a día dando el máximo, con mucha alegría y esperábamos otro resultado. No ha sido así y hay que seguir trabajando. Estamos en una posición privilegiada y hay que seguir a por los siguientes que vengan”.