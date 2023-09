El portero del Zamora CF, Fermín Sobrón reconoció ayer en rueda de prensa que las de pretemporada "han sido unas semanas bastante duras, pero yo creo que todos éramos un poco conscientes de que la visión iba un poco más allá y que luego lo íbamos a agradecer porque al final, ese esfuerzo luego, durante la Liga, tiene su recompensa y así se está demostrando de momento".

A nivel personal el guardameta se muestra muy contento: "Creo que me he adaptado bien a la ciudad y los compañeros que son de aquí desde el principio me acogieron muy bien. Hemos hecho un grupo humano muy bueno también, pasamos muchas horas aquí y se agradece estar con ellos. A nivel profesional también porque las cosas se están dando bien".

El guardameta rojiblanco valora muy positivamente mantener la portería imbatida y no tanto por su trabajo como por el del resto del equipo; "La verdad es que es un factor determinante y sobre todo en este tipo de partidos, de resultados muy cortos. Mantener la portería cero es fundamental porque, en cualquier momento, consigues un gol y ganas el partido. En este caso sinceramente más que mirarme a mí, hay que mirar al equipo. Creo que está siendo un trabajo de todos los jugadores desde los delanteros hasta la defensa porque yo prácticamente no he tenido que intervenir, lo hice en muy pocas ocasiones. Es un trabajo del equipo, muy bueno sí", añadió.

Tras dos jornadas contra rivales recién ascendidos, al Zamora le corresponde ahora medirse con un equipo que conoce bien la categoría: "El Gijuelo es un equipo que se caracteriza por comenzar las temporadas muy bien, con muchas victorias, con coherencia y solidez. El tipo de partido que se espera, puede que cambie un poco respecto a los dos anteriores, pero nosotros lo afrontamoscon mucha ilusión. Queremos honrar los valores de nuestro equipo y salir de aquí todos lo más contentos posible".

El portero riojano destaca en el equipo que "hay mucha unión, creo que todos tenemos el mismo objetivo y todos vamos a una. Y está demostrado porque el otro día, hasta los compañeros que no estaban convocados viajaron a Covadonga que no es precisamente un viaje cómodo, son tres horas de viaje; otros quizás hubiesen preferido estar en casa, pero ahí estuvimos todos los integrantes del equipo y al final los resultados, ahí están" concluyó Sobrón.