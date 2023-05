Llega el partido más importante de la historia reciente del Balonmano Zamora Enamora y nadie quiere que sea el último en División de Plata. El equipo zamorano afronta el último encuentro de la segunda fase del campeonato en una situación muy delicada y en la que no dependen de sí mismos. Los pistacho están obligados a ganar en casa de Antequera (hoy, 19.00 horas), que ya no se juega nada a estas alturas de curso puesto que ya hace tiempo que aseguró la permanencia, pero no solo les vale con eso sino que debe perder Horneo Alicante que también se juega la permanencia y recibe en su feudo a un Ikasa Boadilla descendido desde hace ya mucho tiempo y que cuenta con una única victoria en su casillero.

Es una ecuación complicada y eso lo saben en el seno del vestuario, pero en el deporte todo puede pasar y los "Guerreros de Viriato" deben cumplir con su cometido que es ganar, y después esperar una sorpresa que les mantenga en la categoría.

Horas antes del encuentro, el entrenador admitía que la que están atravesando es "una situación complicada. La gente sabe que tenemos opciones remotas, pero las tenemos. Que nadie piense que vamos a ir a pasar el rato porque nosotros vamos a ir a ganar", confirmaba ante los medios de comunicación Fran González quien recordó que las carambolas y las sorpresas en el deporte en general, y por ende en el balonmano, pasan y se ha visto también en la provincia zamorana no hace tanto. "Se puede dar que Ikasa gane a Alicante y si nosotros perdemos se nos va a quedar una cara de tontos… Vamos a pelear lo nuestro porque a mí no me gustaría acabar perdiendo y los jugadores lo saben. Después de todo lo que llevamos peleando, entrenando y lo que les he exigido, no me gustaría acabar con derrota. El reto es ganar, que nadie baje los brazos y pelear los 60 minutos", señaló González, que llegó al puesto hace unos meses en sustitución de Iván López.

En esta rueda de prensa previa, dura por el panorama del equipo, el técnico también reconoció que todos eran conscientes del poco margen de maniobra que tenían en esta segunda fase y "el fallo nos condena", en referencia a la derrota ante Ibiza que a su juicio es clave para la realidad que les rodea en estos momentos. "No vamos a hablar como si ya hubiéramos descendido, pero es cierto que la imagen que dimos en la segunda fase es muy distinta a la primera. Nos tenemos que quedar con eso y tenemos que acabar con esa imagen".

En cuanto al último rival al que se enfrentarán esta tarde desde las 19.00 horas, en el BM Zamora creen que este Antequera se parecerá mucho al equipo que visitó el Ángel Nieto y no les pondrá las cosas fáciles. "Juegan en casa, será la despedida de Rafa Baena… Creo que harán más cambios para que se pueda despedir todo el mundo, pero es una plantilla muy buena y buen competitiva", comentó el preparador que está seguro de que sus pupilos van a poner todo de su parte para acabar la temporada de una forma digna y con el orgullo de haber dado todo lo que esté en su mano.

De hecho, el primer equipo recibió el jueves la visita de muchos de los chicos y chicas que componen la cantera zamorana, que quisieron darles todos los ánimos y fuerza posible de cara a este encuentro.

Respecto a su futuro en el Balonmano Zamora, Fran González tiene claro que "si el club quiere y está contento con mi trabajo, no tendría ningún problema en seguir. Habrá que sentarse y hablarlo. A mí, en caso de descender a Primera, me quedará esa espinita de habernos quedado tan cerca pero no haber podido salvar al club. Si el club está dispuesto, yo también", concluyó el entrenador de los Guerreros.

"Si no creemos nosotros ¿quién va hacerlo?"

Además de para cuerpo técnico y plantilla, la temporada ha sido muy dura para la directiva del Balonmano Zamora, integrada por muchos de los jugadores que llevaron al club a lo más alto y que forman parte de la historia más brillante del equipo: Iñaki Gómez, Arcel Andrés, Octavio, Fernando Ruiz...

A pesar de todas las adversidades, el sentimiento entre los actuales responsables es de "esperanza", tal y como apuntó el vicepresidente Arcel Andrés aunque también "somos realistas y conscientes de que la situación es muy difícil", y así lo dice la clasificación por la permanencia. "Vemos prácticamente imposible que Ikasa gane a Alicante, pero tenemos que cumplir con nuestra parte. Nosotros vamos a Antequera a ganar y luego veremos. Si no creemos nosotros ¿quién va hacerlo?, espetó el dirigente".

Con este panorama, y dejando claro que actualmente no valoran la opción de una posible repesca, Arcel Andrés sí quiso ensalzar la mejoría experimentada por el equipo en la segunda vuelta, y criticó el formato impuesto en Plata desde la pandemia por el Covid que ya se elimina para el próximo curso. "Es un formato injusto en el que no se valora la regularidad. Lo dijimos cuando nos salvamos y lo decimos ahora", criticó el responsable quien se alegra de que la categoría, puede que sin ellos si terminan descendiendo, vuelva a los 16 equipos en un solo grupo con tres descensos "y no cinco como va a haber". Así las cosas, en el club a día de hoy siguen confiando en un milagro.