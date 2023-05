Jaime González anunció ayer al finalizar el partido contra Alarcos que no continuará en el BM Zamora en el que ha militado en las seis últimas temporadas, convirtiéndose en uno de los jugadores con más partidos en el equipo pistacho. "Lo nuestro era ganar hoy y despedirnos bien de la afición pero los otros resultados no nos han acompañado porque Alicante ha ganado aunque todavía seguimos teniendo alguna opción de evitar el descenso. Así que habrá que luchar hasta el final, hasta la última jornada". El jugador leonés informó que no había anunciado antes su marcha de Zamora porque "la situación del equipo era límite y había que centrarse en otras cosas. Ha sido ha sido una despedida muy emotiva porque han sido seis años aquí", y continuó emocionado su comparecencia tras el partido mostrando su agradecimiento "a todos los entrenadores y jugadores, a los que están aquí ahora mismo y a los que no, pero sobre todo a la afición que es increíble, es de las mejores cosas que tiene este club".

Jaime González reconoció también que "tenía cierto nerviosismo más de lo normal en un partido que ha sido muy especial para mí. Pero bueno, había que centrarse en los objetivos del equipo y en conseguir la victoria", añadió el jugador que marcó ayer nueve goles. Jaime González se queda de estos seis años en Zamora "con muchísimas cosas. Se me han pasado volando. Yo había estado en otras despedidas y pensaba que me tocará a mí dentro de mucho tiempo y al final se me ha pasado volando estos seis años. Llegué siendo un un joven que no tenía ni idea casi de la vida, por así decirlo, y me voy después de unos años con muchas experiencias". El jugador ha aceptado una irrenunciable oferta de un club de Plata.