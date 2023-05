El Villaralbo sumó una victoria catedralicia por 1-3 en el estadio de la Peñaranda que le sirve para asegurar matemáticamente el playoff a Tercera RFEF. Los azulones saltaron al campo con el cuchillo entre los dientes, querían amarrar los tres puntos con una puesta en escena espectacular. Tras los primeros acercamientos los visitantes lograron una buena combinación de pases en tres cuartos de campo que acabaría con un balón filtrado para Barbero dentro del área que cedería atrás para que Santos anotara a placer el que sería el 0-1 del encuentro cuando apenas llevábamos 17 minutos.

Lejos de caer en la relajación con el resultado a favor, Javi duplicaría distancias tres minutos después tras un córner servido con mucha calidad por parte de Rulo. El dos a cero tampoco era suficiente para saciar a los jugadores del Villaralbo, que volverían a marcar cinco minutos después, cuando un golpe de suerte dejaría a Viti en un mano a mano contra uno ante el guardameta local, el que no podría hacer nada para evitar el tercero.

Cuando el partido parecía estar sentenciado, un balón a la espalda por parte de la Peñaranda supondría un penalti y expulsión para Ángel, que dejaría a los suyos con uno menos y con mucho tiempo todavía por jugar. Por si fuera poco el castigo de la cartulina roja para el guardameta, Mario transformaría la pena máxima y recortaría distancias antes del descanso.

A pesar de estar en inferioridad numérica, los de Pablo Gil todavía tendrían tiempo para una última intentona antes de que el colegiado decretara el camino a vestuarios, pero en esta ocasión, Zamora abortaría el peligro con una gran atajada.

En la segunda mitad y debido a la expulsión, el escenario cambió por completo. Teniendo en cuenta el resultado positivo, el Villarralbo decidió no arriesgar.

A pesar de la buena defensa, la Peñaranda gozó de alguna que otra ocasión peligrosa que hubiera podido complicar las cosas a los de azules, pero no tenían el día de cara a puerta. En primera instancia, Edu lo probó con un disparo lejano que no se marchó desviado. Ya sobrepasado en ochenta y con una Peñaranda volcado, el Villaralbo estuvo a punto de asestar el cuarto con un contragolpe, pero Zamora lo evitó.