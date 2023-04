El entrenador del Recoletas Zamora admitía al término del encuentro que la experimentada tras ganar a Ardoi era una emoción contenida y es que es un primer paso para el ascenso, pero todavía queda la “Final Four” del próximo fin de semana. “Si no ganamos esto, no servía de nada. Hoy hay que disfrutar, pero no podemos quedarnos aquí”. En este sentido, Ricardo Vasconcelos recordaba que habían estado “super serias en defensa, llegando a todo”. “Ahora queda una semana para trabajar y para preparar lo que esperamos sean dos partidos, y contento por hoy”.

En cuanto a cómo llega el CD Zamarat a ese último envite por el ascenso a Liga Femenina, el luso sí admitió que "demostramos un nivel superior, sobre todo desde la defensa". No obstante fue cauto al recordar los peligros de jugártelo todo a un partido. "En un solo partido todo tiene que estar muy bien preparado, hay que estar muy concentrado", avanzó. Sobre cómo afrontó la segunda parte, el entrenador del cuadro zamorano sí explicó ante los medios que fue pidiendo pequeñas mejoras a las suyas porque "había que aprovechar para mejorar" además de pedir a algunas de sus pupilas que recuperasen ritmo, y es que hay dos jugadoras recién salidas de lesiones y Carlota que apenas ha tenido tiempo de integrarse en el equipo.. El plano negativo, una vez más, de la plantilla naranja son las lesiones, y es que tanto Ezeigbo como Barneda evidenciaron problemas físicos. "Son cosas normales en los jugadores pero no sabemos la dimensión ahora mismo. Hay que dejar 48 horas para ver cómo evolucionan", y confía en que ambas puedan estar en Vigo. "Es el momento de intentarlo".