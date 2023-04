Llegó la primera gran final de la temporada para el Recoletas Zamarat, la que le enfrentará esta tarde (18.00 horas) al Oses Ardoi navarro, un encuentro que decidirá una de las plazas de la "final four" que se jugará en Vigo los próximos días 29 y 30 de este mes de abril.

La distancia en la clasificación final de la Liga (2º y 9º) entre los dos rivales, y los ocho puntos que se trajeron las zamoranas del partido de ida, hacen confiar en que el Recoletas no tendrá problemas para alcanzar hoy en el Ángel Nieto esa "final a cuatro" que se había fijado como segundo objetivo de la temporada tras desecharse el del ascenso directo que se llevó finalmente el Baxi Ferrol.

Ricardo Vasconcelos reconoce que su equipo posee una importante ventaja pero no quiere ningún tipo de confianzas en sus jugadoras porque ocho puntos suponen un par de minutos de desconcierto, y eso le puede pasar a cualquiera: " "los ocho puntos no son una renta de la que se pueda uno fiar". "Hay que afrontar este partido pensando únicamente en ganar y saldremos con confianza, con las ideas muy claras", afirmó el entrenador luso en rueda de prensa el pasado jueves, apuntando que los ocho puntos de ventaja cosechados en el partido de ida "son ocho puntos, es lo que son". "Ni es mucho ni es poco, es suficiente para saber que lo podemos hacer bien pero no lo es para pensar que la eliminatoria está solucionada porque no lo está", explicaba Vasconcelos, apuntando: "Creo que los ocho puntos no es una renta de la que nos podamos fiar", insistió el técnico de Oporto.

La Final Four de la LF Challenge se disputará los días 29 y 30 de abril en el Pabellón de Navia (Vigo) y lo hará organizado por el Celta Zorka Recalvi, tras desestimarse la propuesta que había presentado a última hora el Recoletas Zamarat. La oferta del club naranja presentaba importantes ventajas respecto a la que defendía el Celta, pero finalmente el acuerdo conjunto para organizar además de la "final four" la estancia de la selección española absoluta este verano en Vigo, antes de jugar el Europeo, terminó por imponerse.

Carlos Álvarez, presidente del club vigués, reconoció en declaraciones a Faro de Vigo encontrarse "contento por poder organizar la fase pero, al mismo tiempo, responsabilizado, ya que no podemos olvidarnos que todavía no nos hemos clasificado, y eso es lo primero que tenemos que hacer".

En la tarde de hoy se jugarán, además del Zamarat-Ardoi, el Alcobendas-Estepona tendrá que remar contra corriente ante su público, ya que Estepona ganó la semana pasada por cinco puntos. El Joventut juega ante su afición contra el Paterna, contando con cinco puntos de ventaja. Un resultado exacto al que el Celta Zorka Recalvi arrancó en su eliminatoria ante el Al-Qázeres.

Los cuatro equipos ganadores se jugarán una semana más tarde la última plaza de ascenso que resta. Los cruces ya están previstos, y de mantenerse la misma tendencia que en los partidos de ida, en la primera semifinal se enfrentarían el Recoletas Zamora y el Joventut, y en la segunda, el Estepona sería el rival del Celta Zorka Recalvi. Los dos ganadores disputarían la gran final del domingo.

El equipo del Celta Zorka Recalvi deberá trabajar contrarreloj para organizar la fase, ya que cuentan con poco más de una semana. Evidentemente, el objetivo no debe ser otro que conseguir un lleno histórico, sobre todo en los partidos del Celta Zorka Recalvi, para empujar al equipo camino al ascenso de categoría.

Pero todos estos planes pasan por la clasificación del conjunto vigués para la fase. Para ello, el Celta Zorka Recalvi deberá eliminar hoy al Al-Qázeres haciendo valer la diferencia de ambos equipos en la fase regular, y en la victoria del pasado sábado en Cáceres.

De lograr la clasificación, para la fase final de la semana que viene, sería la cuarta fase de ascenso para el equipo vigués tras las disputadas en 2018, 2019 y 2021.

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura se ve muy capaz de darle la vuelta a su eliminatoria de cuartos de final ante el Celta.

El 53-57 de hace una semana fue en principio un varapalo porque se produjo en el Multiusos en el mejor ambiente de la temporada, pero, bien visto, no fue tan malo. Por momentos hubo peligro de que la diferencia se disparase por encima de la decena, pero una mejora defensiva en la recta final facilitó que el Celta esté a tiro de piedra en un hipotético desenlace apretado.

AlQazeres afrontará el partido sin poder contar con la base titular, la eslovaca Radka Stasova. que ha arrastrado una lesión de la que no se han ofrecido demasiados detalles, pero que no parecía grave.

En el seno del equipo extremeño no parece haber sentado muy bien el que se le haya adjudicado la fase final al Celta, días antes de cerrarse su eliminatoria con el anfitrión: "Lo que tenemos es un poco de sorpresa, de estupefacción. No creo que a Celta le sume esto mucho tampoco. Entramos en la picaresca de que cualquier cosa que pase en el partido se mire con lupa. A lo mejor los tiempos no son los mejores, pero a nuestras jugadoras incluso algo más de ganas por ir al pabellón donde luego se va a jugar la final a cuatro", comentó Jesús Sánchez, entrenador del Al-Qázeres, antes de viajar a Galicia. Aunque puntualizó que "si creyera que nos la van a liar, ni me montaba en el autobús", sentenció.

El Alcobendas parece partir con una cierta superioridad en la pintura -más tras la lesión de Paula Justel, que deja la rotación interior del Estepona mermada- y las locales deben imponer el poderío de Rachel Howard, Lucía Togores o Inés Santibáñez.