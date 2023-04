El Recoletas Zamora se clasificó ante su público para la Final Four de la Liga Challenge que se disputará en Vigo al ganar el segundo de sus duelos del "play-off" ante el Construcciones Oses Ardoi por 69-36. Una victoria que, unida a la lograda la semana anterior, lleva al equipo de Vasconcelos a luchar por el ascenso a la élite la próxima semana.

No tardó mucho en tomar el mando del partido del Recoletas Zamora, con una canasta de Santana que daba inicio a un parcial de 6-0 en favor de las naranjas que culminaba la argentina tras los primeros tres minutos de juego. Un tramo inicial marcado por el dominio local en el rebote frente a un Construcciones Oses Ardoi que puso fin a su sequía desde el perímetro (6-3).

El triple no interrumpió el control del choque por parte del equipo de Ricardo Vasconcelos, pero sí se ajustaron más las diferencias con las visitantes viendo aro con mayor facilidad. Hartmann, con dos tiros libres, y Latorre, pusieron fin a ese problema para elevar la renta local a ocho puntos antes de que el banquillo local comenzara a sumarse a la pista.

A dos minutos para el fin del primer periodo, solo Ezeigbo continuaba en pista del quinteto zamorano. Eso dio ocasión a Antic de anotar y a jugadoras como Lahuerta, Menéndez y Castro de acumular minutos de juego manteniendo atado el pase a la Final Four con un 15-6 que ya inclinaba el duelo muy en favor del Recoletas Zamora.

Sara Castro, con un triple, abrió el intercambio de canastas del segundo parcial, con Menéndez inaugurando su cuenta como naranja con un bandeja que puso el 20-8 que forzó el tiempo muerto visitante. Un receso que no paró el gran inicio local de segundo periodo, alargado por un triple de Isa Latorre que, tras varios minutos de ambos equipos sin anotar, desatascó el ataque local. Una ofensiva que lograba poner veinte puntos de ventaja a tres minutos del descanso. Momento para el primer gran susto de la tarde.

En una jugada rápida, tanto Ezeigbo como Barneda se lesionaban y llevaban al preocupación a la grada. La pívot cojeaba ostensiblemente debido a un problema en el tobillo; su compañera, abandonó la pista con menos problemas pero también tuvo que ser atendida. Un doble incidente que fue el mayor problema que se encontraron en el segundo parcial las de Vasconcelos, ya que su rival apenas anotó 7 puntos durante el cuarto y llegó once puntos por debajo en el marcador al paso por vestuarios (32-13).

Pese a unos primeros minutos con intercambio de canastas, el Recoletas Zamora arrancó la segunda mitad de partido mostrando gran fluidez ofensiva y dominio de la contienda. Así, con Antic Latorre o Lahuerta como anotadoras, el equipo naranja no solo mantuvo las distancias en el marcador con el Construcciones Oses Ardoi, sino que amplió la diferencia forzando el tiempo muerto visitante antes de que transcurrieran los primeros cinco minutos de la reanudación (42-17). Un ecuador de tercer parcial al que las zamoranas llegaron sabiéndose ya prácticamente clasificadas para acudir a Vigo.

Lahuerta y Antic afianzaron esa sensación y, quizá por ello, el Recoletas Zamora bajó algo su ritmo de juego en los siguientes minutos, permitiendo un 0-5 de parcial que llevó a Vasconcelos a solicitar tiempo muerto. Un parón que le permitió recuperar energía y sensaciones a un cuadro zamorano que de la mano de la jugadora macedonia se iba a los diez minutos finales de "play-off" con un cómodo 54-23 en el marcador. Un tanteo con más de 30 puntos de renta a los que sumar los ocho del encuentro de ida y que dejaron al respetable del Ángel Nieto disfrutar de un desenlace muy tranquilo de partido.

"El entrenador local no le da minutos a las canteranas, muy mal", se decía en la grada cuando ya la disputa estaba resuelta al comienzo del último cuarto. Sin embargo, Ricardo Vasconcelos seguía apostando por repartir minutos entre aquellas jugadoras con menos tiempo de juego en semanas anteriores pero que serán vitales para buscar el ascenso. Jugadoras como la recién llegada Menéndez, que necesita tiempo en pista como naranja, o Bintou Lo, a la que también benefició que Ezeigbo no regresara al parqué. Aun así, el luso no tuvo problema en dar entrada a Claudia cuando restaban todavía más de cinco minutos para e lfinal y el marcador era ya un contudente 61-25.

Sin mucha tensión y con el marcador creciendo más en favor de las visitantes que de un cuadro local sabedor de la victoria, Un triunfo que acabó siendo elocuente (69-36) y que presenta las credenciales naranjas al ascenso a Liga Femenina Endesa por el que se luchará la próxima semana en Vigo.