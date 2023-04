Ricardo Vasconcelos, técnico del Recoletas Zamora, tiene claro que para llegar a la Final Four y seguir peleando por el ascenso a Liga Femenina, su equipo tiene que prestar toda su atención al encuentro que disputará este fin de semana frente al Construcciones Oses Ardoi. Una contienda que afrontan sin confianza ya que, pese a haber ganado en la ida, "los ocho puntos no son una renta de la que se pueda uno fiar".

"Hay que afrontar este partido pensando únicamente en ganar y saldremos con confianza, con las ideas muy claras", afirmó el entrenador luso en rueda de prensa, apuntando que los ocho puntos de ventaja cosechados en el partido de ida "son ocho puntos, es lo que son". "Ni es mucho ni es poco, es suficiente para saber que lo podemos hacer bien pero no lo es para pensar que la eliminatoria está solucionada porque no lo está", explicaba Vasconcelos, apuntando: "creo que los ocho puntos no es una renta de la que nos podamos fiar".

Para el entrenador de Recoletas Zamora, esa pequeña ventaja no es suficiente para dar por garantizada la victoria. De hecho, la ve fácilmente remontable si el equipo naranja no rinde al nivel que debe en el Ángel Nieto. "En un minuto se van ocho puntos", destacó, señalando que ya en la ida "sus mejores momentos (de Ardoi) fueron momentos en los que estuvimos mal con el balón y se aprovecharon de esos dos o tres malos pases para generar esos puntos en pocos segundos". Por ello, el vestuario del CD Zamarat pone toda su atención en este partido, sin pensar en lo que pueda venir después.

"Desde la experiencia sabes que cuando piensas demasiado en lo que está por venir pierdes de vista tu presente. No podemos fiarnos de que mañana llegará porque estamos en el día de hoy, y en este día tenemos un partido en el que hay que hacerlo bien porque nos enfrentamos a un rival que tiene puntos. Un equipo que tiene tres jugadoras con capacidad de firmar más de 12 puntos con sencillez. Habrá que estar sólidos en defensa y evitar que el rival anote más de 50 o 60 puntos porque, mientras esas sean las cifras, será muy difícil que el partido no salga como queremos que salga", aseguró Vasconcelos, subrayando que "eso cuesta un esfuerzo, una concentración que obliga a estar enchufado y concentrado. Para poder desempeñar ese esfuerzo no puedes estar pensando en el próximo partido".

En cuanto al estado del equipo para asumir el esfuerzo que requiere el choque de vuelta del play-off, Vasconcelos fue rotundo al afirmar que "las jugadoras están espectaculares" y el equipo encara el partido con energía. "Todas están implicadas, dando lo mejor de sí mismas y a un gran nivel; es lógico que haya molestias y problemas pero creo que ningún equipo a estas alturas de la temporada está al 100%. Eso no puede ser una excusa", razonó el entrenador.