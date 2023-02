El jugador argentino del Zamora Enamora, Pancho Bellia, se muestra optimista de cara al futuro pese a la dura derrota de la pasada jornada contra Villa de Aranda: «Estoy dolido todavía porque en el partido fuimos superiores, estuvimos 58 minutos arriba en el marcador, pero en esta liga no se puede no hacer ningún gol en los últimos trece minutos».

Esta derrota significó que el Zamora Enamora tendrá que jugar la fase por la permanencia, algo que ya se daba por hecho en el club pistacho: «La realidad es que ya matemáticamente estamos abajo, se sabía que sería así porque arrancar con un 0/7 es muy difícil de remontar» aunque puntualizó ayer en rueda de prensa que «las sensaciones en los últimos partidos son mucho mejores y tenemos que seguir en la misma línea».

El lateral argentino cree que «el equipo en la parte física ha sumado un montón de estímulos antes de empezar el torneo y los seguimos manteniendo. En cuanto a la energía del equipo, volvemos a estar unidos, cada uno está entrenando a muy buen nivel y eso se ve reflejado en la cancha. En los últimos partidos ha habido muy buenos momentos pero lamentablemente, no ganamos el sábado pasado».

El rival de este sábado es el poderoso Nava ante el que el Zamora Enamora no tiene nada que hacer ya que, una posible victoria, no se le sumaría para la siguiente fase de la Liga aunque Bellia quiere que el equipo salga a ganar porque «lo más importante ahora es seguid con las buenas sensaciones. Fuimos a jugar a Novás y perdimos de un gol. La idea es ir a competir y ganar en Nava será un golpe anímico buenísimo para el siguiente partido en casa en el que sí tenemos que sumar los dos puntos». En el plano personal, reconoce que «en el último partido estuvo errado con el arco pero hay partido que te entran todos los balones y en este no fue así».

Por su parte, el entrenador del Zamora Enamora Fran González insistió en la importancia del partido de Nava pese a que nada se juegan sus jugadores: «El pasado sábado tuvimos 30 minutos muy buenos y una segunda parte en la que no estuvimos todo lo acertados que deberíamos en ataque. No tiene otra lectura. En Nava no nos jugamos nada en la clasificación pero sí que nos jugamos mucho en cuanto al orgullo. No es lo mismo ir a pasar el rato a Nava y venirte con una paliza para casa porque es un equipo muy potente, que ir allí a competir, a plantarles cara y si se les gana, afrontar con otra moral el siguiente partido».

«Ellos saben que yo soy muy exigente y no permitiré ninguna relajación. No me gusta perder sea contra quien sea, hay que salir a competir. Hasta que acabe la primera fase hay que intentar ganar todos los partidos», explicó el entrenador asturiano quien asegura que el equipo se encuentra bien anímicamente: «Perder en los dos últimos minutos fue un palo, pero a lo largo de la semana la gente se va centrando en el Nava».