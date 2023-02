El Balonmano Zamora, a la pelea por la salvación con deberes por hacer

Más allá del golpe anímico que supuso la derrota del Balonmano Zamora Enamora frente al Villa de Aranda en un abarrotado Ángel Nieto en el día de la foto de familia del club, el resultado fue duro porque condenó matemáticamente al cuadro de Fran González a disputar la lucha por la permanencia en la segunda fase del curso en División de Honor Plata. Un hecho que no resta importancia al mes de febrero para los pistacho, con un duelo clave en su búsqueda por retener la categoría.

A priori, el final de la primera fase del campeonato podría parecer descafeinado para el Balonmano Zamora Enamora, con tres duelos por delante y sabiendo su futuro paradero. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Aunque no todos los puntos en juego tendrán valor, hay compromisos ineludibles para los «Guerreros de Viriato» con victorias en juego que pueden valer oro de cara a continuar en la segunda división nacional.

La principal fecha en el futuro inmediato del Balonmano Zamora es el duelo que, con independencia de lo que suceda a lo largo del mes, tendrá valor para los pistacho en la pugna por la permanencia. Ese partido será el que los hombres de Fran González disputarán frente a Balonmano Ikasa, «farolillo rojo» del Grupo A, dentro de diez días de nuevo con el Ángel Nieto como testigo.

El duelo ante los madrileños, que se disputará el fin de semana del 18 y 19 de febrero, es el único a día de hoy con trascendencia asegurada y cuyos puntos podrían llevar a los «Guerreros de Viriato» a iniciar la segunda fase en la parte media alta de la pugna por la permanencia.

Sin embargo, este no es el único envite que podría tener peso en esa nueva clasificación que aguarda a los de Fran González a partir del próximo mes. Para el Balonmano Zamora Enamora podría también tener valor el último de los partidos de su primera fase, el derbi regional que debe disputar en casa del UBU San Pablo. Un equipo que pelea por entrar de nuevo en la pugna por el ascenso a la Liga Asobal pero que todavía tiene opciones de fallar y no conseguir ese objetivo. Dependerá de los resultados del bloque burgalés si el último partido contará o no para la clasificación decisiva del cuadro de Viriato.

A por un fichaje más de cara a la segunda fase

Mientras llegan esas citas decisivas, el Balonmano Zamora sigue buscando como reforzarse de cara a lo que resta de campeonato. Un final de campaña que se presume muy complicado con rivales de la talla de Ciudad de Málaga, BM Alarcos o BM Caserío como enemigos. Adversarios que también han aprovechado el invierno para apuntalar sus plantillas.

El bloque pistacho ya sumó a sus filas a Anderson Silva aprovechando el parón liguero navideño y es probable que, en próximos días, cuente con un nuevo jugador. Un fichaje que se realizaría para reforzar a los «Guerreros de Viriato» también de cara a la próxima temporada.