Yago Iglesias, entrenador del Zamora CF, señaló hoy en rueda de prensa que el ánimo de los rojiblancos es "sumar de tres" este domingo en el Ruta de la Plata, escenario al que vuelven para medirse a un Guijuelo cuya gran fortaleza está "en las acciones sin balón". Un rival que "será complicado" y que, a priori, obligará a un ejercicio "de paciencia" tanto por parte del equipo zamorano. Un guion que el técnico espera que la afición también entienda y respalde para lograr un triunfo que sería "un bálsamo a nivel mental y de puntuación".

"Volvemos a casa con el ánimo de sumar de tres y que la afición vea una imagen distinta tanto de lo que hace el equipo como del resultado, que al final es lo que todos queremos", destacó Yago Iglesias sobre el regreso al Ruta de la Plata de un Zamora CF que viene de "dos semanas buenas tanto de sensaciones como de resultados, habiendo merecido más ante el UP Langreo" y que espera dar continuidad a esa tendencia ante el CD Guijuelo.

El entrenador gallego detalló que el segundo clasificado es un equipo "que está haciendo las cosas muy bien en estas primeras jornadas y ha empezado muy bien, como es normal en un equipo con continuidad en su estructura, cuerpo técnico y jugadores", siendo un rival "al que ya nos enfrentamos en pretemporada pero que, evidentemente, a estas alturas poco o nada tiene que ver con el de aquel partido". Iglesias destacó que, además, "llega con puntos en su casillero que le dan confianza", convirtiéndolo en un adversario que exigirá "estar en un buen estado de forma y mental para entender lo que el partido requiere" a los rojiblancos.

Yago Iglesias comentó que el CD Guijuelo es un rival que, "como evidencian sus puntos, concede poco y eso exigirá paciencia por nuestra parte para generar ocasiones y marcar gol" pues "llevan un único gol encajado y una única derrota". Cifras que detallan su estilo de juego: "A priori, la idea del Guijuelo siempre es hacerse fuerte defensivamente cambiando estructuras y, a partir de ahí, marcar en situaciones que sean ventajosas para ellos. Todas las semanas los equipos cambian, porque son organismos vivos, y pueden variar su plan de partido pero, inicialmente, si el Guijuelo es fuerte en algo es precisamente en las situaciones sin balón y lograr sacar rendimiento de su labor defensiva".

Un partido de paciencia

Según apuntó el técnico, esas características propias de su rival marcarán el partido y pondrán a prueba al Zamora CF en la búsqueda de ese equilibrio que persigue entre ser ofensivamente eficiente y mantener la solidez ganada en las últimas jornadas. "Hay que llegar a un punto intermedio entre seguir creciendo en la faceta defensiva y generar ocasiones de gol para conseguir marcar. Cuando dos equipos utilizan el mismo modelo o la misma idea, es interesante plantear si se va a cambiar o no. En nuestro caso, nosotros queremos mantener nuestra identidad de llevar la iniciativa con balón, y desde ahí alcanzar el equilibrio sin perder esa estructura defensiva más fuerte que tenemos en comparación con hace tres semanas", destacó al respecto, apuntando que este encuentro requerirá "de paciencia" por parte de los suyos.

Precisamente, sobre este aspecto, el gallego incidió en la necesidad de contar con esa calma en el terreno de juego y, también, desde la grada si bien "los resultados y actuaciones del equipo" no hayan invitado a ello. "Sabemos que los últimos partidos en el Ruta de la Plata no están siendo cómodos para nosotros pero este encuentro va a demandar paciencia, jugar con un pase más o no realizar ataques rápidos y profundos. Tendremos que tener esa calma que, a efectos clasificatorios, sí hemos mejorado", comentó el entrenador, añadiendo que "el aficionado tiene que entender eso, que el partido va a estar en la paciencia y, en condiciones normales, todos serán así". Unas condiciones que, bajo su criterio, "no se han dado en el Ruta de la Plata hasta ahora por expulsiones o errores en minutos iniciales del partido que facilitaron mucho al rival" y que el equipo sí ha disfrutado en las dos últimas semanas.

Yago Iglesias subrayó la pretensión del Zamora CF por "mantener esas condiciones normales y competir el partido para que, como es habitual, la balanza se decline en los minutos finales. Queremos ser ese equipo también en el Ruta de la Plata, ir masticando el partido y trabajándolo", motivo por el que durante esta semana, además del entrenamiento técnico-táctico, Iglesias detalló que se ha estado "trabajando en ese factor psicológico que requiere el encuentro" para que se logre el triunfo y "tanto jugadores como aficionados sumen tres puntos que sirvan como bálsamo a nivel mental y de puntuación".

La enfermería rojiblanca

Por lo que respecta a la enfermería rojiblanca, Yago Iglesias confirmó que además de Javi Barrio (lesionado de larga duración), el Zamora CF afronta el partido con las bajas segurias de Javi Duro, que ya está haciendo trabajo con el equipo pero no llegará al domingo en condiciones para vestirse de corto, y Sancho, que esta semana arrastra molestias en el isquiotibial que le impedirán ser de la partida.