La Segunda RFEF vivirá el próximo fin de semana del 12 y 13 de noviembre un parón en el calendario, pero eso no significa que no vaya a haber fútbol, al menos eso es lo que pretende el Zamora CF. La dirección deportiva del club rojiblanco está manos a la obra en la búsqueda de un rival para poder disputar un amistoso, y la idea es que sea un club cercano, aunque por el momento no ha trascendido nombre ni si sería en el Ruta de la Plata o a domicilio.

Lo que sí quieren el club es no partir el ritmo de trabajo y que la plantilla siga progresando hacia su mejor. Antes, no obstante, este domingo, tienen una cita muy importante en casa ante el Guijuelo, en un encuentro en el que tratarán de alargar su buen momento y es que la actual, con un empate y una victoria, es la mejor racha del Zamora CF en esa temporada. El reto será dificil y es que a los jugadores de Yago Iglesias les está costando en demasía sacar adelante los partidos ante su público. Enfrente tendrán uno de los equipos más en forma, el Guijuelo, que llegará a la capital como segundo y demostrando una envidiable fortaleza defensiva al haber encajado solo un gol en este arranque de curso. Solo le supera en la tabla, y por un punto, el Arenteiro que esta semana conquistaba la Copa RFEF y el primer título de su historia al imponerse por 0-2 al Alzira con goles de Rafa Mella y Pibe en la prórroga.