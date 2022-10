Francisco Javier Panadero, conocido deportivamente como Pana, señaló hoy antes del encuentro que enfrenta al Zamora CF con el UP Langreo que los rojiblancos son "conscientes de lo que se es capaz y no se está haciendo" como equipo y la mentalidad del vestuario no es otra que "corregir los errores ya" comenzando por el próximo partido para sumar tres puntos importantes.

El delantero apuntó que, "obviamente, las sensaciones no pueden ser positivas" ahora mismo en la plantilla "porque estamos tirando muchos puntos en casa y no nos termina de salir lo que buscamos". Sin embargo, Pana señaló que "en el vestuario hay confianza en todos" los miembros del plantel y que hay confianza en salir adelante. "Sabemos que somos capaces de hacer las cosas bien y dar la vuelta a la situación para estar donde debemos estar. Entendemos que la gente no esté contenta como tampoco lo estamos nosotros, la afición esté disgustada con nosotros pero estoy seguro que, al final, las cosas irán bien y daremos alegrías que propicien esa unión entre equipo y afición tan importante", razonó.

En cuanto a la oportunidad que tiene ahora por delante el Zamora CF con dos partidos fuera de casa ante rivales de su zona clasificatoria, Pana afirmó que se trata de " rivales que, en teoría, están en nuestro nivel" y que el equipo puede lograr en sus campos lo que no ha hecho en casa. "Son dos partidos fuera de casa pero se ha visto que el equipo fuera de casa funciona. Lejos del Ruta de Plata se ha sumado tres puntos, se ha competido bien, se han hecho buenos partidos y, quizá, nos puede venir bien por una parte para sumar seis puntos con los que regresar al Ruta y dar la alegría que la afición se merece", comentó.

Por último, Pana aseveró que en el Zamora CF ahora mismo el partido no se encara con presión, más bien "con autoexigencia" y la firme intención de no caer en fallos de anteriores encuentros para lograr el triunfo. "Yo no diría que el equipo tiene presión, sino una autoexigencia muy alta por parte de los jugadores y es jodido verse como estamos. Sabemos de lo que somos capaces y no estamos haciendo. Estamos haciendo muchas cosas mal y no lo podemos consentir, son fallos que tenemos que mirarnos y corregir ya. Hemos tirado demasiadas jornadas y el equipo tiene que dar la cara y dar un paso adelante comenzando por el duelo ante UP Langreo al que vamos con la mentalidad de traer los tres puntos", aseveró.

"