Jorge Hernández: “La plantilla del Zamora CF es de las mejores del Grupo”

Jorge Hernández, apodado en su día como el “duende de Sanzoles”, es una de las perlas formada en la cantera del Zamora CF y forma parte de la “generación dorada” que salió de la entidad del Duero. Hace ya años que dejó el club rojiblanco en una salida que resultó menos tranquila de lo que hubiese deseado, y desde entonces no ha dejado de sumar experiencia y clubes a su extenso currículo hasta llegar a la Unión Popular de Langreo, donde lleva dos años. Este domingo, por segunda vez desde su marcha se volverá a ver las caras con el equipo de su corazón. Ya solo queda Dani Hernández de su época rojiblanca pero aun así asegura que sigue el devenir de una plantilla que “tiene mucha calidad”. También volverá a coincidir con Pana, nuevo delantero del Zamora CF, con el que compartió vestuario en el equipo asturiano.

–Salió de aquí hace 8 años, ¿qué recuerdos tiene de aquel momento?

–El club ha cambiado mucho desde entonces, ahora es otra historia. Creo que la etapa en el Zamora CF acabó porque me salió un filial, era joven, y vi que era buena opción para mí.

–¿Se arrepintió alguna vez de esa decisión?

–No, creo que era el momento de dar el paso e intentar llegar al fútbol profesional. Era la única posibilidad que tenía porque no me quedaban más años en edad Sub-23.

–Se fue al Valladolid Promesas y en la segunda jornada golea al Zamora CF.

–Ganamos sí y yo marqué uno. Es la única vez que me he enfrentado al Zamora CF desde entonces. Luego fui al Sestao, Alcoyano, Pontevedra, Unionistas y después al Langreo, un poco por toda España.

–¿Cuál ha sido su mejor temporada?

–El mejor año fue en Valladolid, al salir de Zamora.

–Decía que desde entonces no ha vuelto a enfrentarse al Zamora CF. Les visita este domingo, ¿es especial o ya ha pasado demasiado tiempo?

–Siendo de Zamora y habiendo estado en el club, en el equipo de la ciudad, es un partido especial. Estuve muchísimos años en la cantera hasta llegar al primer equipo donde jugué más de cien partidos. Por todo, es un partido distinto para mí.

–Ninguno de los dos equipos llega a esta jornada en el mejor momento. Ambos están en puestos de descenso.

–Estamos mal, aunque sí hemos mejorado algo. Creo que en esta categoría te tienes que hacer fuerte en casa, y creo que lo somos. Llegamos en un momento bueno para poder ganarle al Zamora CF.

–¿Cómo ve al Zamora CF?

–Lo sigo bastante y tiene buena plantilla. Diría que es de las mejores plantillas del grupo, pero no acaba de arrancar y por eso digo que es un buen momento para pillarlos, y eso vamos a intentar el domingo.

–¿Tiene relación con Dani Hernández?

–Sí, hablamos bastante. Él me comenta que tienen muy buen equipo y que, seguro, que van a tirar para arriba, aunque han empezado mal. En el fútbol al final te metes en dinámicas y es difícil, pero por equipo tienen muy buenos jugadores. También está un excompañero mío, Panadero, que también está muy contento en la ciudad y se ha adaptado bien. También me dijo que la pretemporada fue muy buena, con muy buenas sensaciones pero ahora no les están saliendo las cosas.

Ahora mismo solo pienso en ganar el fin de semana porque lo necesitamos"

–Desde que salió del Zamora CF hasta ahora el club, como entidad, ha cambiado mucho, ¿cómo lo ha visto desde la distancia?

–El cambio ha sido a mejor porque el club tenía mala solución. Al final la gente que lo cogió hizo muy buenos años, aunque ahora hayan empezado mal creo que el club ha mejorado.

–¿Cómo recuerda a la afición del Ruta de la Plata?

–Una afición que apoya a su equipo. Por lo que leo, ahora no están contentos por cómo van, pero estoy convencido de que se van a enganchar.

–Su nombre suena cada verano para volver al Zamora CF, ¿ha estado alguna vez realmente cerca de regresar?

–Solo me han llamado un año y tuve una conversación con César Villafañe (director deportivo del Zamora CF) pero al final no llegamos a buen puerto. Fue el año en el que al final me fui a Unionistas que el Zamora CF esta Tercera División, y desde entonces no he tenido contacto con ellos.

–¿Su futuro pasa por aquí?, ¿le gustaría regresar en algún momento?

–Nunca digo que no porque nunca sabes en la vida lo que va a pasar, y en el fútbol nunca se sabe. Aquí en Asturias estoy muy contento y a gusto, es un club muy familiar y me han tratado muy bien. Ahora mismo solo pienso en ganar el fin de semana porque lo necesitamos.