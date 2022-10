El Zamora CF vuelve al trabajo sin cambios drásticos y con Yago Iglesias al frente

El Zamora CF intenta reflejar una imagen de normalidad y calma, a pesar de la situación deportiva en la que se encuentra, mientras que los dirigentes, al menos por ahora, evitan tomar decisiones drásticas. Sin embargo, nadie puede negar que el equipo rojiblanco está inmerso en una crisis de resultados que parece no tener fin, en uno de los peores arranques de temporada que se recuerdan, más todavía cuando el objetivo de esta temporada era ocupar el puesto de ascenso directo, que ahora mismo es propiedad del Guijuelo mientras que los de la capital del Duero continúan en descenso directo.

Después de encajar una nueva derrota ante el Ourense (2-3), la tercera consecutiva en casa, y del gran nerviosismo evidenciado desde el palco, pocos aspectos parecen haber cambiado, al menos externamente, en el seno de la primera plantilla rojiblanca, que ayer lunes a media mañana regresaba a los entrenamientos a las órdenes de Yago Iglesias.

Con semblantes serios, y conscientes de la realidad tan complicada que atraviesan, los jugadores completaron una sesión de recuperación en el anexo del Ruta de la Plata donde estuvo el entrenador gallego que era foco de las miradas puesto que, a nadie se le escapa, es el gran señalado por el devenir del equipo. Por el momento, no obstante, continúa el silencio y el hermetismo desde las oficinas y “planta noble” del estadio, desde donde tan solo afirman que “todo sigue igual”, sin mención alguna a la posible destitución del entrenador. La calma de este lunes contrastaba con lo vivido el domingo cuando la tensión se hizo ver en la figura del presidente Víctor de Aldama, quien no dudó en dirigirse a parte de la Tribuna y mostrar su enfado con quienes pedían responsabilidades y la destitución del entrenador al grito de “¡Yago vete ya!”, aunque cierto es que no fue el único en encararse con parte de la afición.

Sin embargo, horas después, tranquilidad absoluta en el estadio y si nada cambia en las próximas horas, algo que nunca es descartable, el técnico estará al frente de la plantilla en su próximo compromiso que los llevará a visitar a otro equipo que también está necesitado de puntos como es el Langreo, donde milita el canterano zamorano Jorge Hernández, que volverá a medirse a su exequipo.

Una sangría de goles en el Ruta de la Plata

El Zamora CF es, junto con el Burgos Promesas, el equipo más goleado del Grupo 1 de la Segunda RFEF. El equipo rojiblanco lleva la friolera de trece dianas en contra en este nefasto inicio de temporada, pero lo cierto es que los encuentros en casa se han convertido en una sangría a la que hay que poner freno si se quiere reconducir la situación actual. Los de Yago Iglesias acumulan tres derrotas consecutivas en feudo propio, y en estos tres encuentros se han encajado diez goles (cuatro ante el Valladolid Promesas, 0-4, tres ante la SD Compostela, 0-3, y otros tres ante el Ourense, 2-3) lo que deja en evidencia al equipo de forma general, y no solo a los defensas, sin olvidar, además, que Iricibar ha evitado goles rivales que parecían claros. Estos datos contrastan con el actual líder, el Guijuelo, que todavía no ha encajado un gol en contra, algo que le ha llevado a lo más alto de la clasificación.