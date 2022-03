Carlos Garrote, piragüista zamorano: “He vuelto a ser feliz remando”

Recuperado, animado y mirando a un futuro ambicioso. Así se encuentra el palista zamorano Carlos Garrote meses después de toda la polémica suscitada con la Federación Española de Piragüismo a la que se acusó de presuntos amaños en la confección del K-4 nacional que acudió a los Juegos Olímpicos. El velocista ha logrado recuperarse anímicamente, aunque el asunto sigue judicializado, y admite que vuelve a ser feliz remando. En el horizonte más cercano está la Copa del Mundo y el Mundial, y, como no, París 2024.

–La primera pregunta es obligada, ¿cómo se encuentra?

–Bien. Motivado y con muchas ganas de empezar a competir la temporada.

–Está en Madrid, ¿cómo es su día a día de entrenamiento?

–Estamos en la Blume, como siempre. Todos los días vamos al pantano de San Juan a entrenar como siempre. Desde que empezamos la pretemporada en septiembre-octubre no hemos tenido ningún parón. Hemos hecho tres concentraciones en Cádiz de dos semanas, y el resto aquí, en Madrid.

–¿Cómo tiene programada la temporada?, ¿qué objetivos se ha marcado este año?

–Este año solo voy a competir en K-2, con Cristian Toro. Iremos al selectivo del 5 y 6 de mayo, en 500 y 200 metros, y el reto es ganar ese control para clasificarnos para la Copa del Mundo, y ahí luego están los criterios que dicen que el vencedor del K-2 puede ir directamente al Mundial, sino habría que ir a otro selectivo. Así que el objetivo es ganar el selectivo y luego la Copa del Mundo, o estar en medalla, para certificar la plaza para el Mundial de Canadá.

–¿La llegada del nuevo presidente a la Federación Española de Piragüismo ha cambiado en algo sus retos o pensamientos?

–A mí me da igual. Visto lo visto, tampoco supone gran cosa que esté uno u otro. Lo importante es intentar ser los mejores, olvidarse de quién es el que está mandando, y que venga lo que sea.

–Los criterios de piragüismo para las citas internaciones muchas veces resultan confusos.

–Es complicado porque nos limitan mucho las plazas y al final lo rebuscan tanto que no dejan de beneficiar a unos y perjudicar a otros. Al final lo intentan hacer justo, pero te das cuenta de que, tal y como lo hacen, más que nada el año pasado, el que manda es el que va encima de la piragua y los que mandan hacer los criterios no pintan mucho. Es verdad que ahora mismo los criterios son K-4 contra K-4, entonces por ahí los palistas no pueden decidir quién va encima de la piragua.

“El objetivo este año es estar en la Copa del Mundo y en el Mundial en K-2 con Toro, pero sí está en mente el proyecto para ir a París”

–Este año mira a la Copa del Mundo y el Mundial, pero en su cabeza tiene que estar París 2024.

–A largo plazo es el objetivo mayor y por el que yo he vuelto a remar después del año pasado tan malo con todo lo que me pasó. El objetivo es ese, pero primero necesitamos, tanto Cristian (Toro) como yo afianzarnos este año para coger esa fuerza y ganas para seguir. Si este año logramos ir al Mundial en K-2 sería una oportunidad muy bonita donde volveremos a representar en una distancia olímpica a España. Ese es el objetivo a corto plazo, pero sí está en mente el proyecto para ir a París y buscar esa clasificación en 2023.

–Cuando pasó todo hace unos meses, esa polémica con la Federación Española, los que estaban a su lado decían que estaba muy mal anímicamente. Derrotado.

–El que sepa un poco de piragüismo sabe lo que pasó. Fue duro porque las cosas no se hicieron bien, tanto la Federación como el Comité Olímpico y el CSD sabían todo el problema que había habido, y a mí me afectó mucho que se mirara a otro lado y se beneficiara a gente que no estaba siendo deportivamente limpia. Yo me vine abajo y fue duro volver a remar. Estuve en tratamiento psicológico porque, sinceramente, a mí las ganas me las habían arrebatado. Tal y como fue todo estaba anímicamente fastidiado.

–¿Pensó seriamente en dejarlo?

–Sí. Mi mente no quería volver a pensar en el piragüismo. Estaba pensando en dejar el deporte y dedicarme a lo que fuera. Mi gente más cercana me apoyó mucho, intentó motivarme otra vez para que volviera a intentarlo porque por edad puedo estar en otro ciclo (olímpico) aún. Sé que esto no va a volver y lo hago por la gente que me ha apoyado y me rodea, y creo que si lo hubiera dejado, a la larga me hubiera arrepentido. Para dedicarme a lo que me dedique en un futuro voy a tener toda mi vida, y desgraciadamente para el piragüismo me queda poco. La decisión este año de volver a Madrid fue eso, recuperarme y ser feliz otra vez entrenando todos los días, y lo estoy consiguiendo. Gracias también a Luis Brasero, mi entrenador de siempre, estoy tratando de coger de nuevo el ritmo y volver a estar ahí.

–¿Es feliz de nuevo entrenando, remando?

–Sí, sin duda he vuelto a ser feliz remando. De lo contrario no podría seguir. Los inviernos son muy duros, y si no estás motivado… El grupo que tenemos aquí en Madrid es totalmente diferente al de Asturias. Aquí es mucho más amigable, hay compañerismo y se lleva todo mucho mejor.

–Además de familiares, amigos, que es normal que estuvieran a su lado ¿ha recibido mensajes de apoyo de compañeros que no han querido dar la cara públicamente?

–No. Yo siempre he sabido los que han estado y los que van a estar, y los que no tampoco se han decantado en decirme “sí te entiendo, pero no puedo hacer nada”. Todos los directivos, políticos… no se han querido mojar.

"Es evidente que 4 segundos no se los meten a nadie… entonces… eso es una clara evidencia de que algo pasó"

–Iba más por compañeros, piragüistas que le hayan dicho: sabemos lo que hay, pero no nos metemos ahí.

–No, pero todo el mundo del piragüismo sabe lo que pasó. Para el que entiende un poco de piragüismo es evidente que 4 segundos no se los meten a nadie… entonces… eso es una clara evidencia de que algo pasó, que el propio entrenador lo paró y luego vio que venía todo lo gordo e intentó rectificar.

–¿Sigue todo judicializado? Porque se trataba de presuntos amaños en la confección del K-4 nacional que fue a los Juegos.

–Tenemos el juicio. Ellos quieren ocultar una conversación telefónica que salió a la luz y por eso está el juicio. Quieren ocultar lo que se hablaba ahí.

–Con toda esta polémica, ¿confía en volver a remar en el K-4 nacional?

–Ahora es K-4 contra K-4. Es el K-4 de los Juegos contra otro K-4 que pueda salir. Entonces este año hemos decidido ir al K-2 pero estamos viendo si sacamos un K-4 de Madrid, y enfrentarnos a ellos y ver qué tal vamos. Este año nos ha pillado todo rápido, pero entiendo que el año que viene, si siguen los mismos criterios, intentaremos batir al barco.

–No es un barco inmortal, se puede batir.

–Por eso. España tiene mucho de donde escoger para sacar otros cuatro palistas, ponerse a la par y plantar cara a esa gente. Igual el año que viene, si este año nos sale bien el K-2, que ojalá, cojamos fuerzas y podamos conseguir montar a otros dos chicos en el barco y plantarles cara.

"Toda España está deseando ganar a ese barco, a ese K-4, porque no han hecho las cosas bien"

–Toda esta polémica, esta situación, hace aún más duro el deporte de alto nivel.

–Toda España está deseando ganar a ese barco, a ese K-4, porque no han hecho las cosas bien, y créeme que dentro del equipo nacional hay muchas ganas.

–Desde la distancia, ¿cómo ve el piragüismo zamorano?

–Ahora, por motivos personales, voy menos a Zamora, pero esperemos que no se pierda la tradición del piragüismo en Zamora, que siempre ha habido. Los tiempos de ahora no son los de antes, cuando yo empecé. Ahora hay mucha consola, mucho entretenimiento y es complicado decirle a un niño que vaya a pasar frío al río cuando tiene una consola y está caliente en casa. Ojalá que la cantera en verano obtenga frutos y la gente se enganche.

–¿Siente el apoyo de su ciudad, de su provincia?

–Sí. Zamora, siempre que voy me recibe con los brazos abiertos. Cuando conseguí el Mundial me hicieron un recibimiento por el que estaré eternamente agradecido. El Ayuntamiento y la Diputación siempre están ahí y cuando me pasó el año pasado todo esto, recibí mensajes de apoyo de que en las buenas siempre están, y en las malas también. Siempre se lo agradeceré.