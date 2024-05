Beth Gibbons canta al septiembre de nuestras vidas en 'Lives outgrown'

'Lives outgrown' Beth Gibbons Domino Recording - Music As Usual Canción - Experimental ★★★★

Hace casi 30 años, 'Dummy', el álbum de debut de Portishead, nos hacía arquear los ojos con su fricción de texturas maquinales y la voz con alma de Beth Gibbons, formulando una arquitectura innovadora que confluyó con etiquetas como trip-hop y 'sonido Bristol'. Evitando en adelante una editorial convencional, Portishead mantendría a pan y agua a sus seguidores (solo dos álbumes más, muy espaciados) al tiempo que Gibbons se tomaría con mucha calma sus inquietudes individuales. 'Lives outgrown', su estreno en solitario, se anunció hace nada menos que 11 años, cuando fichó por el sello Domino.

Hay, sí, un precedente: aquel 'Out of season' (2002) que Gibbons grabó mano a mano con Rustin Man, es decir, Paul Webb, el exbajista de Talk Talk. La estela de ese grupo alcanza ahora a 'Lives outgrown', ya que quien fuera su batería, Lee Harris, interviene aquí como coproductor junto a James Ford (Simian Mobile Disco, The Last Shadow Puppets, firmante del último disco de Pet Shop Boys). Con ese tándem, Gibbons ha elaborado un exquisito álbum de tonalidades y filosofía otoñales, más orgánico que tecnológico, que suministra turbias escenas de belleza movidas por cierto vértigo existencial.

Vistas a Oriente

Beth Gibbons canta, a sus 59, al septiembre de nuestras vidas combinando un extremo recogimiento de resonancias folk con la orquestación dramática, abriendo el espectro a percusiones galopantes y (novedad) a quiebros con vistas a Oriente, sobre todo en el tramo final. Músicas sinuosas que la arropan en su viacrucis por toda clase de interrogantes metafísicos sin respuesta. Con punto de arranque en el camino lineal de 'Tell me who you are today', entre arpegios de guitarra y un sufrido 'drone', lienzo con sabor a madera sobre el que Gibbons cavila sobre la transformación a través de los años.

Se puede achacar al álbum su fondo lírico excesivamente sombrío, pero todo lo que Gibbons parece verse capaz de ofrecer para conjugar el abismo es una hermosa y redentora expresión artística y la conciencia del 'carpe diem', perceptible en ese faro llamado 'Floating on a moment', apenas tocado por un coro infantil que insinúa un horizonte. Piezas en las que hundirte a placer son 'Lost changes' ("el para siempre se acaba / envejecerás"), ese 'Rewind' con insinuaciones flamencas ("ahora que nos hemos divertido / es hora de reconocer el daño causado") o la revelación íntima de 'Oceans' (alusión a la menopausia y a la "ovulación engañada").

Y 'Reaching out', la pieza más cercana a Portishead, con ecos krautrock, donde el canto se eleva hasta la desesperación, y los arabescos torturados de 'For sale' y 'Beyond the sun'. Maravilla e intriga a la vez imaginar cómo todo esto puede sonar en un escenario, en directos como el que Beth Gibbons ofrecerá la semana que viene en el Primavera Sound. Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'Touched by the stuff' Motorists Bobo Integral Pop de guitarras ★★★★

El segundo elepé del trío canadiense conserva los ingredientes de su magnífico debut ('Surrounded', de 2021) pero modifica las proporciones. Aquí los ritmos marciales del post-punk pierden peso en favor del guitarreo melódico del power pop y de una sensibilidad indie-rock de aire noventero. Los Motorists pulen la producción y refuerzan su personalidad: ya pueden evocar a Sloan ('Decider'), a Smashing Pumpkins ('L.O.W.') o a Teenage Fanclub ('Embers') sin dejar de sonar a ellos mismos. Rafael Tapounet

'Babarka bi' Ruper Ordorika Elkar Canción ★★★★

Seis años después de revisar, en 'Bakarka', una docena de sus temas a voz y guitarra, el cantautor de Oñati entrega una segunda parte (y un doble vinilo que recoge sendas remesas) ateniéndose a ese registro radical. Canto templado y acogedor, que acude al lenguaje acústico folk pero también las texturas eléctricas con vestigios de Lou Reed. Abriendo el encuadre a la poesía de Joseba Sarrionandia y confesándose en la tierna 'The story of an artist', de Daniel Johnston. J. B.

'Perceive its beauty, acknowledge its grace' Shabaka Impulse! Jazz -Ambient ★★★

Adiós a la fiereza de sus grupos anteriores, The Comet Is Coming y Sons of Kemet. El británico Shabaka Hutchings, antes saxofonista y ahora flautista, da un giro hacia una música meditativa y reposada, mezcla de sonidos acústicos y sofisticados timbres electrónicos. Colaboran desde la cantante Lianne La Havas al productor Floating Points pasando por el pianista Jason Moran. A ratos el viaje de Shabaka es un bálsamo -que según cómo, no es poca cosa-, pero bajo la calma bulle algo. Una intensidad, un propósito -¿quizá la exploración de la vulnerabilidad?- que aleja 'Perceive its beauty, acknowledge its grace' de la música de fondo que solo quiere ser bonita. Aquí hay sustancia. Roger Roca