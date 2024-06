Gabriela Guillén reaparecía este jueves, 24 horas después de lanzar un comunicado conjunto con Bertín Osborne en el que el cantante reconocía a su hijo y, para sorpresa de propios y extraños, se mostraba seria, esquiva y desubicada y, en lugar de la sonrisa que todos esperábamos tras llegar a un acuerdo con el cantante, daba la callada por respuesta a todas las preguntas de la prensa.

Una actitud diferente a la que ha mostrado este viernes ante los micrófonos de Europa Press cuando, más tranquila y con el paso al frente de Bertín confirmando que es el padre de su bebé más asumido, ha roto su silencio y ha realizado unas sorprendentes declaraciones.

"Muchas gracias, no voy a comentar nada. Por eso hemos puesto el comunicado, para no dar más detalles. Es que no os voy a dar detalles" ha afirmado negándose a confirmar si han llegado al acuerdo tras hacerse las pruebas de ADN de modo privado o si, por el contrario, el cantante ha asumido la paternidad de su hijo sin someterse a ningún análisis.

"No voy a dar más detalles. El comunicado está hecho y os agradezco de verdad que estéis interesados, pero pedimos también un poco de respiro y estar tranquilo y ver por él, por el menor, que es lo que me importa" ha añadido, hablando en nombre de los dos -es decir, de Bertín- al "pedir también ese respeto porque hay muchas cosas implicadas y sobre todo lo más importante que está mi hijo, nuestro hijo. Y es lo que vamos a hacer todo lo mejor posible para él, ya está" ha sentenciado.

Las críticas hacia Bertín

Parece ser que la nueva actitud del artista, que después de cinco meses ha dejado a un lado las diferencias con Gabriela Guillén para emitir un comunicado en el que asumía la paternidad del bebé. "Me equivoqué, y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo", exponía el cantante.

No obstante, son muchas las críticas que se han vertido contra Osborne, después de estar cinco meses sin hablar del tema. "En España también hemos vivido momentos históricos porque atención. Bertín Osborne, después de cinco meses sin reconocer a su hijo, ha reconocido a ese hijo que tuvo con Gabriela Guillén. Así que nada, parece que hace cositas y luego al final tiene hasta su reconocimiento. Es bastante increíble", exponía María Verdoy en Socialité Club.

"Felicidades. Además, oye, ¡lo ha hecho! Nunca es tarde ¿Para lavar la imagen de uno? No, nunca es tarde", recalcaba la presentadora que también tuvo un recado sobre el último concierto del artista. "Oye, que quizás es que había poca gente en el público. Puede ser que también, Pues vamos a ver ese pedazo de concierto que ha hecho". Y es que Bertín ha decidido suspender su último concierto al cuarto de hora de empezar por, según él, fallos con las luces y el sonido