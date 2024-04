Losacino cortará el agua y multará con mil euros a los que enganchen de forma ilegal

El Ayuntamiento de Losacino de Alba (Muga, El Castillo y Vide) podrá cortar el servicio de abastecimiento de agua a aquellos vecinos y usuarios que cometan acciones fraudulentas.

Así lo estipula la nueva ordenanza fiscal reguladora del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable aprobada por la Corporación Municipal, que preside el alcalde Oscar Fernández Peña, puesta en vigor en el día de ayer con el visto bueno de los vecinos, tras pasar el período de exposición pública sin que se presentasen alegaciones.

Pueblos de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba están entre los grandes afectados por la sequía de los últimos años que se traduce en muchos casos en el agotamiento de los acuíferos e indirectamente, al bajar el nivel y trabajar las bombas de los pozos de sondeo a más profundidad, la aparición de altos índices de minerales. Ante los problemas originados los ayuntamientos toman medidas con unas claras y duras normativas para garantizar el suministro las 24 horas del día y los 365 días del año, erradicando así las picaresca y los usos fraudulentos del agua potable.

Aparte de que los ayuntamientos que quieran acogerse a ayudas de la Diputación de Zamora para redes deben justificar que ejercen un control efectivo con ordenanzas y contadores.

Cuotas tributarias del agua

En Losacino la cuota tributaria se tomará como base sobre la cantidad de agua medida en metros cúbicos utilizados por el usuario en cada período semestral. En el supuesto en que no sea posible obtener la lectura del contador por ausencia del usuario de su domicilio, se exigirá únicamente la cuota de abono sin perjuicio de liquidar la diferencia que resulte de más el período siguiente. Los consumos inferiores a los establecidos en la cuota no darán lugar a su compensación en los siguientes periodos.

La cuota de servicio se ha establecido en 1,82 euros al mes, lo cual equivaldrá al cobro de 10,92 euros por período semestral. Los primeros 35 metros cúbicos se cobrarán a razón de 75 céntimos de euro. De 35.000 a 70.000 litros el precio sube a 1,50 euros por metro cúbico. A partir de ahí el exceso habrá de abonarse a 2,50 euros por cada mil litros de más consumidos.

El derecho de enganche a la red general de abastecimiento de agua es uno de los más bajos de la comarca ya que sólo se cobrará por ello la módica cantidad de 30 euros por acometida. El contador será adquirido por el usuario que también habrá de asumir los gastos de instalación.

Toda autorización para usar y disfrutar del servicio municipal de aguas llevará inherente la obligación de la instalación del correspondiente contador medidor del consumo. Este contador deberá ser instalado por personal encargado municipal o por fontanero cualificado y autorizado y será colocado en un sitio visible del edificio, a la entrada del mismo, en un lugar de fácil acceso para la lectura periódica de consumos. Todas las obras para conducir el agua de la red general a la toma del abonado serán por cuenta de éste, si bien, se realizará siempre bajo la dirección municipal y en la forma que el Ayuntamiento indique.

Todos los usuarios que no tengan instalado el contador en el exterior del inmueble cuando se proceda a la lectura de los mismos, serán sancionados con una multa de 300 euros y así sucesivamente en todos los periodos semestres hasta que este instalado el contador, sin perjuicio del consumo realizado o estimado.

En los inmuebles con más de una vivienda o local se habrá de instalar un contador independiente en cada una de ellas.

Contador de agua

La nueva ordenanza da facultades al Ayuntamiento de Losacino de Alba para poder proceder a la desconexión (corte) del servicio de abastecimiento de agua potable en diferentes supuestos entre los que destacan "la comprobación de derivaciones fraudulentas o manipulación en los contadores dirigida a evitar el cómputo o lectura del agua consumida; utilización del servicio a fines distintos a los previstos; y falta de pago de dos recibos consecutivos de consumo".

También se estaría justificada la desconexión del suministro de agua por el incumplimiento de los bandos de restricción en los usos del servicio dictados por el Ayuntamiento en época de escasez o por cualquier otro motivo; cuando un usuario no permita el acceso o entrada la personal del Ayuntamiento o a su servicio para llevar a cabo las comprobaciones o lecturas necesarias: la no reparación de las averías que sean competencia del usuario, y la no sustitución de un contador en caso de avería del mismo y sea requerido para ello.

La existencia comprobada de enganches a la red general de abastecimiento de agua sin contador, fraudulentos o sin poseer la autorización o permiso previo del servicio por parte del Ayuntamiento sería así mismo causa de corte del suministro.

En el supuesto de que el Ayuntamiento de Losacino detectara que algún abonado retira o manipula el contador o sus precintos o realizara derivaciones fraudulentas en la instalación antes de pasar por el contador, será sancionado con una multa de 1.000 euros y además se le podrá cortar el suministro del agua.

En cuanto a la infracción por no tener instalado contador la multa será de 300 euros: "Transcurrido el plazo de ocho días sin que el usuario hubiera realizado las operaciones necesarias de subsanación de avería o sustitución del contador averiado será sancionado con la cantidad de 200 euros mensuales por cada mes que transcurra sin proceder a la subsanación, sin perjuicio del cálculo adicional del consumo promedio a tenor de las tres últimas lecturas inmediatamente anteriores as la avería y la sanción por incumplimiento de la nueva ordenanza".

El municipio de Losacino cuenta con solamente 195 empadronados, de los cuales 108 son varones y 87 son mujeres. Aunque como en todos los pueblos durante el otoño, invierno y primavera hay muchas casas vacías, con la llegada del verano son numerosos los emigrantes que regresan a pasara las vacaciones estivales a la tierra que les vio nacer. La poblacional estacional según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas suele rondar las 520 personas. Entre los emigrados hay 52 residentes en el extranjero.

Sus pueblos han sufrido los graves efectos del éxodo rural y hoy se sitúa ya muy lejos de 1950 cuando vivió sus momentos de mayor esplendor poblacional con 902 vecinos residentes.

