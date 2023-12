Sones navideños en la Zamora rural

La iglesia de La Asunción de Nuestra Señora de Torres del Carrizal ha sido el espléndido marco para acoger una nueva edición del Concierto de Villancicos organizado por la Federación Espigas. Nueve corales han dado vida a este certamen que ya es un clásico en la preparación de la Navidad en los pueblos de Tierra de Campos, Pan y Bajo Duero.

Son 22 ediciones de una iniciativa nacida para dinamizar la vida de los pueblos y estimular el mantenimiento de las formaciones corales que reúnen a hombres y mujeres de los pueblos.

El sacerdote José Esteban, ex párroco de Torres del Carrizal, dio la bienvenida a las nueve formaciones corales que se dieron cita en el templo donde lució la vela del tiempo de Adviento.

Cada uno de los coros interpretó dos villancicos, salvo los anfitriones de la asociación «La Gavia» de Torres del Carrizal que dieron la bienvenida al público con «Flor de Virtud» y cerraron el certamen con otras dos melodías. Por el altar de la iglesia fueron pasando los coros de A.C. Fuentemiro de Moreruela de los Infanzones, A. C. León Felipe de Andavías, Belver de los Montes, A. C. Río Sequillo de Belver de los Montes, A. C. Las Flores de Manganeses de la Lampreana, A. C. Castrumviride de Castroverde de Campos, A. C. Muben de Benegiles, A. C. Villa de Alba de Villalba de la Lampreana, A. C. Grajalejo de Aspariegos y A. C. La Gavia de Torres del Carrizal, que abrió y cerró el concierto.

Al final del mismo tuvo lugar uno de los momentos más emotivos con interpretación del popular villancico «El tamborilero» a cargo de todas las corales. Alrededor de 160 voces entonando el icono navideño en el marco de la iglesia de Torres del Carrizal, que se llenó para presenciar el concierto.

El certamen de Villancicos cuenta con la colaboración institucional de la Diputación Provincial de Zamora –asistió el diputado de Tierra del Pan y alcalde de Monfarracinos, Manuel Martín–, la Fundación Caja Rural de Zamora, el Ayuntamiento de Torres del Carrizal, la Parroquia de La Asunción, y como anfitriona la A.C. La Gavia.

La jornada concluyó con una chocolatada para todos los asistentes, ofrecida por el Ayuntamiento.