Batallas de la Zamora rural: Cuando la tele es un manchón negro

Está cantado. Baja la niebla y se esfuma la pantalla. "No hay señal". La pesadilla vuelve a repetirse en la Zamora en sombra. Ocurre en Monumenta, pero no solo. Diecisiete vecinos de este pueblecito de la comarca de Sayago llevan un fin de semana de traca, en el sentido más caústico de la palabra.

"Es que ya ni Portugal" cuenta una de sus vecinas, Pruden Garrote, la voz siempre incómoda que pone negro sobre blanco las carencias de un territorio "maldito" por despoblado. "¡Quién va a querer ocuparse de un puñado de viejos!".

Ocurre que son personas, disciplinados contribuyentes, guardianes de un legado y un pueblo que no cierra sus puertas gracias a estos resistentes. Ellos son los que echan por tierra el manido soniquete de la España vaciada. No es verdad. Hay almas que calientan las casas. ¿Con qué derecho se les desposee entonces de prácticamente la única distracción en los fríos y cortos días del invierno?.

Hay que ponerse en el pellejo de una tarde del sábado, cuando el común de los mortales se entrega, al calorcito del hogar, al menú que ofrecen las cadenas de televisión -aquí sin exagerar, las cuatro principales y poco más-. Pues en Monumenta (y otros pueblos de Zamora) no. Estas personas están privadas de señal. La pantalla en azul. ¿A quién le importa?.

Hoy es domingo. Hace tiempo que no suenan las campanas de la iglesia. No hay curas para tantos pueblos y se perdió definitivamente la misa en la parroquia. La única posibilidad de no perder la costumbre y devoción es escuchar la misa por la televisión. La 2. Hoy tampoco. Desde ayer se suceden los mensajes. "Obteniendo datos. No hay señal. Sin audio ni vídeo". Por más que lo intentan no hay manera de ver ni una cadena.

Toda la semana esperando para escuchar la misa del domingo, una de las rutinas del día a día en Monumenta y es más que seguro que se queden a verlas venir. "Otras veces tenemos que refugio de Portugal, pero es que ahora nada de nada" insiste Pruden Garrote que a diario recuerda los días sin consulta médica en el pueblo. Este domingo suma 1379 días menos los 22 que sí se abrió el consultorio.

Al lado, en el tablón de anuncios de este pueblo perteneciente al Ayuntamiento de Luelmo de Sayago cuelga un cartel. "Nuevos servicios 4G y 5G en su municipio. El despliegue se realiza sobre las bandas 700 y 800 MHz y puede ocurrir que la señal de televisión se vea afectada por interferencias". ¿Qué es esto?, se preguntan los vecinos.

"Esta nueva tecnología permite alcanzar conexiones móviles de muy alta velocidad, mejorar la cobertura en el interior de los edificios y conseguir mayores niveles de penetración geográfica, en particular a las zonas rurales. El despliegue de estos servicios de nueva generación se realiza sobre las bandas de 700 y 800 MHz que antes utilizaba la televisión digital terrestre (TDT), por lo que podría ocurrir que la señal de TV se vea afectada por interferencias" reza la página web.

"Llega700 trabaja con los operadores para garantizar la solución de posibles incidencias causadas a los ciudadanos". "Nuestro objetivo: que vea la TDT sin problemas"

El mensaje suena a chiste cuando el pueblo vive un "apagón" de aúpa y no hay manera de ver ni una triste misa.

Y sigue la niebla.