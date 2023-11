Apagón televisivo en un pueblo de Zamora por una incidencia técnica

Interferencias provocadas por la antena de 4G y 5G situada en el Teso de San Vicente o que los repetidores "solapen" la señal de televisión. Estas son las dos hipótesis que se barajan para explicar el motivo, por el que la mayoría de los cerca de 800 habitantes de Villanueva del Campo, no pueden ver los canales de RTVE en los televisores de sus viviendas.

El alcalde, Felipe Blanco, reconoció que la incidencia fue trasladada al Ayuntamiento por vecinos que detectaron problemas en la recepción de la señal de televisión y que les impiden visionar en sus domicilios los canales La 1, La 2 y 24 horas. De inmediato, el Ayuntamiento llevó a cabo diversas gestiones con empresas para intentar solventar la incidencia que, como apuntó Blanco, afecta a aproximadamente el 90% de la población de Villanueva del Campo y que, en parte, dedica su tiempo de ocio a ver la televisión, especialmente durante los meses en los que la adversa meteorología y las bajas temperaturas retraen a los vecinos a salir de sus hogares.

Tras comprobar que el problema persistía, el Ayuntamiento intensificó los contactos con diversas empresas, trabajo que, permitió localizar a una compañía que se encarga del mantenimiento de la antena de 4G y 5G que proporciona cobertura a la localidad y que está situada en el Teso de San Vicente.

No obstante, como confirmó el alcalde, el Ayuntamiento "no tenía capacidad de intervención", y la petición de subsanación del problema la ha tenido que realizar cada vecino afectado por la incidencia en la recepción de la señal de los canales de RTVE.

En este punto, precisó que la empresa dispone de un servicio de atención gratuito para incidencias como las que afectan a los vecinos de la localidad que, de forma individual, debían comunicarla por teléfono. El Ayuntamiento también indicó a los vecinos afectados que advirtieran a la empresa de que en sus televisores no reciben la señal de los canales de televisión. Aunque varios afectados ya se han puesto en contacto con la empresa a la que han trasladado la incidencia, el alcalde confirmó que el problema persiste. Incluso, técnicos de la empresa han cambiado el "filtro" de 4G antiguo en varios domicilios, y en otros lo han instalado por primera vez, pero la recepción "no mejora" y "no hay señal" de los canales de RTVE, cuando el resto de cadenas se sintonizan sin problemas.

Señal solapada

Al parecer, según explicó Blanco, el origen del problema es que "los repetidores solapan la señal", lo que impide a los vecinos poder visionar los tres canales de televisión. Las explicaciones de los técnicos, según el alcalde, provocan "frustración" entre los vecinos, especialmente si son de edad avanzada, para los que la televisión es la principal alternativa de ocio. Ante la persistencia del problema, el alcalde precisó que de una incidencia técnica "vemos barreras en todos los lados y pocas facilidades" para su subsanación.

Además, remarcó que "cuando oímos hablar de la despoblación, de potenciar el emprendimiento o de fijar población, simplemente nos mostramos escépticos", ya que ni siquiera se presta atención a los pueblos para subsanar un problema que es técnico, pero que trastoca la vida cotidiana de sus vecinos. Espera el alcalde de Villanueva del Campo que el problema pueda subsanarse en la mayor brevedad posible para que los vecinos dispongan del servicio, aunque también precisó que "a quién corresponda, espero que tome conciencia de la incidencia".