El Ayuntamiento de Villardeciervos ha aprobado en pleno la reforma de la Travesía del Riego en 83,000 euros. El debate del pleno se centró en las obras de la Travesía del Riego hasta el enlace con la Calle de la Cruz, que se ejecutarán en el marco del Plan Municipal de Obras.

La valoración de ejecución del proyecto asciende a 83.000 euros, de los que 76.000 se cubrirán con el fondo del plan municipal. La alcaldesa, Rosa María López Fernández, señaló que la memoria, a expensas del proyecto definitivo, está a disposición de la corporación desde el pleno anterior, documento al que se suma desde esta última sesión un plano.

Los concejales de los diferentes grupos se interesaron por el tipo de material, la ejecución de entradas y arbolado en indicaciones de Faustino Gallego Rodríguez, registros, etc. Además hay que contar con que una de las aceras de la calle ya está hecha. La alcaldesa explicó que, aunque no es el proyecto definitivo, lo que interesa "es avanzar para no perder tiempo" en lo que afecta a plazos y ejecución.

El concejal de Vox, Nicanor Mozo, reiteró que no podía aprobar una memoria que no había podido consultar y que pedía su remisión por correo electrónico. La alcaldesa reiteró que estaba disponible. El proyecto se aprobó con cinco votos a favor y el concejal de Vox votó en contra.

El otro proyecto sobre la mesa fue la reforma de la calle Mediodía presupuestada en 356.000 euros, a ejecutar en 2.484 metros cuadrados, incluyendo la renovación e instalación de servicios, canalizaciones y red de telecomunicaciones, recogido en la memoria a expensas del proyecto. El portavoz del PSOE, José Manuel Soto, instó a empezar la obra por la zona en peor estado. Dada la elevada cuantía, el consenso entre los concejales es comenzar por la acera derecha. El pleno dio luz verde a la tramitación de la ordenanza fiscal de ocupación de espacios públicos, en relación al uso de los edificios municipales para actividades puntuales. El usuario abonará una fianza de 60 euros, reintegrable, y una tarifa de día o medio día de uso.

La alcaldesa representará al Ayuntamiento en la Asociación de Municipios Afectados por embalses. El pleno nombró a la jueza de paz, Alicia de Vega, con 5 votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos y la abstención de Vox.

Rosa María López informó de otras actuaciones como la colocación de filtros en el abastecimiento, los arreglos en el local de jubilados, el cerramiento del punto limpio, la propuesta de celebrar un mercado de productos en diciembre y la exposición "Tierra de Ovino", la posibilidad de celebrar un curso de restauración y la organización de un concurso de fotografía desde la oficina de Turismo municipal. A propuesta de Soto, se debatió sobre la recuperación de la Feria de San Antonio de Villardeciervos.