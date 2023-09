Perriles... el último "heredero" de Roma

Aliste, su pueblos y familias mantienen viva la ancestral tradición de sacar las patatas a la antigua usanza, una faena rural que antaño, aprovechando siempre los tiempos marcados por las tareas agrícolas y ganaderas, se desarrollaban en el mes de septiembre: entre la Natividad en que regresaban los cabañas ganaderas de la trashumancia en Sanabria y San Miguel, en que se comenzaba con la vendimia de las uvas en las viñas.

José Pedro González Ramajo (Perriles), un joven horticultor alistano de Tola es de los pocos que mantiene en Aliste las ancestrales costumbres heredadas de sus padres y abuelos y, a pesar de contar con maquinas y tractores, él prefiere preservar las labores a la antigua usanza donde el hombre y sus animales domésticos labran huertas y cortinas.

Madrugó Perriles y a eso de las 6 de la mañana ya le había echado un buen pienso (harina y paja) a sus vacas, antes de desayunar con un trago de aguardiente y un buen tazón de café portugués Palmeira hecho al pote y aderezado con pan casero.

Concejos y jeras de mañana que hay tiempo, fuerzas y ganas y rosarios de tarde, sentencia el refrán alistano. Llegó la amanecida y allí estaba ya José Pedro uñendo al yugo a su preciadas vacas Lucecita y Chutona, con esmerado cuidada, primero la melena para evitar roces de la madera con la cabeza, luego las cornales de cuero bien suaves con una mano de sebo.

Luego con el sobeo amarró el viejo carro alistano al yugo y la yunta siguió a su dueño con la vara de agabancera al hombro silvando y cantando una tonada alistana, que Perriles es también folclorista y por la tarde tenía que actuar con Manteos y Monteras en Villalcampo. Paso a paso, sin prisa pero sin pausa, hasta llegar a la cortina de La Cañada.

Nubes de lluvia en el cielo y amenaza de tormenta por Portugal que dicen los ancianos son las peores y mas dañinas. Con maña Perriles inicio el ritual formando un binomio perfecto con Lucecita y Chutona, tan mansas como obedientes, poniéndole el arado romano que un herrero alistano le hizo a su abuelo allá por 1938: ese que llegado en tiempos de César Augusto ha mantenido en Aliste su esencia, tan simple como útil y servil: todo el de madera, solo de hierro la reja.

Labriego y yunta iniciaron su tarea abriendo unos rectos surcos dejando a la luz unas lustrosas, grandes y magníficas patatas holgazanas las preferidas en tierras alistanas y las repuntias. Doce recogedores, siete adultos y cinco niños, se unieron a la cosecha recogiendo a mano, una a una, las patatas en las artesanas cestas de mimbre alistanas, ideales para dicha jera, pues no dañan a los tubérculos y permiten que la tierra adherida vaya cayendo a la misma huerta.

La cortina de La Cañada con 24 surcos sembrados allá por el mes de marzo utilizando, como no, la burra zamorano-leonesa dieron ahora un carro y medio de patatas. Perriles se muestra muy contento con esta su primera cosecha del año: "Han salido muy buenas, sanas y grandes; cada patatera tiene alrededor de dos kilos de patatas y son naturales: 100% ecológicas".

No es él amigo de inventos y modernidades innecesarias: "no le eché ni una gota de herbicida, ni ningún tratamiento químico, las desharé con la burra y le quité toda la hierba a mano y con el sajo. Por suerte este año no me han tenido bichos".

Son los alistanos fieles a sus ritos y costumbres que, heredados de sus antepasados, siempre les han resultado. La cortina nunca se sembrará dos años seguidos con el mismo fruto: se utiliza el "año y vez" (Siembra y Barbecho o cambio de producto): "Yo esta cortina no la volveré a sembrar en dos o tres años".

Tras el trabajo tocaba reponer fuerzas a base de chorizo, jamón y lobo aderezados con pan, agua y buen vino, para terminar con la recogida de las patatas, cesta a cesta, en el Corral Carretero, para guardarlas como sustento de la familia durante el otoño, invierno y primavera.

Para su mejor conservación se utilizaban y utilizan las antiguas paneras (sobrados) buscando un lugar que reuniera tres condiciones, seco, fresco y oscuro.

Las patatas se seleccionan en tres variedades distintas: las más grandes para el consumo humano; luego se reservan las necesarios (medianas para sembrar) y las más pequeñas para cebar los cerdos de la matanza. Estas antiguamente a los cebones no se le daban crudas sino que en el invierno se cocían en la lumbre utilizando las calderas.

Las fuertes lluvias de principios de verano surtieron de humedad durante tres semanas a las patatas y ademas abastecieron a los ríos, arroyos y pozos que este año si aguantaron para el riego toda la época estival.

Tras un años de sequía (2022) en 2023 Aliste tiene asegurada una magnifica cosecha de patatas tanto en calidad como en cantidad: otro manjar de la tierra alistana.