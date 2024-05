"La veracidad es uno de los valores fundamentales de la novela negra"

La novela negra es parte del mundo más personal de Susana Rodríguez Lezaun. Directora del festival Pamplona Negra, esta periodista se ha alzado como una de las autoras de referencia en el género, en el que ha sabido introducir la agilidad y el oficio de plumilla para inventar una realidad que parece sacada de un periódico, claves que ha compartido durante el evento celebrado en Moraleja.

–Acaba de publicar su última novela, "Mejor muerto", ¿cómo ha sido este viaje de una década en la literatura?

–Todo ha cambiado mucho. He cambiado de editorial, el estilo narrativo. Creo que he crecido como autora. Me comprometo más con el lector, con la historia, con la trama. Está siendo una aventura que espero que no acabe. Es de las mejores cosas que me han pasado en la vida.

–Su trabajo ha evolucionado, ¿también lo ha hecho el género?

–La novela negra cuando nació era básicamente urbana. Era de perdedores, con violencia, muy masculina. Ahora tenemos una novela negra en la que la mujer tiene un papel primordial, al menos equitativo. Hay muchísimas escritoras y hay novela negra con muchísimos subgéneros.

–La denuncia social también es un elemento cada vez más habitual, como en el último caso que ha resuelto Marcela Pieldelobo, su personaje principal.

–En esta novela trato el tema inmobiliario y cómo un derecho fundamental, como es el derecho a la vivienda digna, se incumple cada día. Escribir una novela es el pobre puñetazo que yo puedo dar sobre la mesa para denunciarlo de alguna manera.

–Podríamos ver esta historia en un telediario del día a día.

–La novela negra es casi como si tuvieras un periódico. La veracidad es uno de los valores fundamentales que tiene este género, y hace que el lector se crea todo lo que está pasando, lo hace suyo y lo hace real.

–Esta realidad es la que consigue que el lector empatice.

–Siempre intento que el lector se quede a vivir en mi novela, que la reconozca como veraz y como posible, siendo todo ficción, el escritor que lo consigue realmente tiene el éxito garantizado.

–¿Reflejar la vida misma es una de las claves del género?

–Se caracteriza por utilizar un lenguaje coloquial, sin ser vulgar. Cuando escuchas a los personajes de las novelas, es como si te escuchases ti mismo y a tu entorno. Además, está el tema del misterio. Jugar a resolver el misterio y acompañar al detective en esta investigación, jugar con el mal y con la violencia, pero desde la seguridad de tu casa, atrae mucho a la gente. Cierras el libro y dejas todo lo malo encerrado.

–Su pluma de periodista se refleja en las páginas de "Mejor Muerto", ¿podría haber escrito este libro si no hubiese elegido este oficio?

–En mi caso habría sido muy difícil o imposible. Por un lado, ser periodista me ayuda a documentarme, porque yo sé ir a la fuente. Sé dónde llamar para conseguir la información que necesito. Y, además, lo hago sin vergüenza. Y luego, además, está el tema de la narrativa, de la forma de narrar. Yo trabajé como periodista en activo hasta 2013, desde 1992, y siempre he sido plumilla, siempre he trabajado en prensa escrita. Esa forma de narrar que tenemos los periodistas sin florituras está presente.

–Esta es una de las claves de su estilo narrativo, ¿cómo consigue crear una narración tan ágil?

–Soy una tacaña con las descripciones. De hecho, en ninguna novela describo a Marcela Pieldelobo. Ni siquiera he contado de qué color tiene el pelo. De esta manera cada lector tiene su imagen y hacen suyo el personaje. También intento prescindir siempre que puedo del narrador y hacer que sean los personajes los que se muevan, los que hablen, los que cuenten.

–Eso no es fácil de lograr.

–A veces tengo que dar un rodeo y necesito más páginas, pero invitar al lector a participar es para mí uno de los puntos fuertes de mis novelas. Ser muy directa, muy periodista, es otra de mis firmas, me lo dice mi editora. Nunca miento en mis tramas, lo que ves es lo que hay.

–¿Qué título recomendaría de sus últimas lecturas?

–Noelia Lorenzo Pino sacó hace nada su última novela "Pura Sangre". Leer a Noelia es éxito garantizado. Es un disfrute. También es novela negra. Ahora mismo acabo de leer uno de Murakami, "Hombres sin Mujeres", fantástico. Uno que llevo un año prácticamente recomendando, es "Buenos Tiempos" de Victoria González Torralba, no hay una página en la que no destaque algo.

Suscríbete para seguir leyendo