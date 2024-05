"Los personajes no se dejan nunca, siguen en tu vida y en la de tus lectores"

La crítica social es el gran trasfondo sobre el que la escritora y psicóloga Mónica Rouanet construye la trama de sus novelas. Con cinco títulos a sus espaldas, Rouanet se ha convertido en una de las escritoras de novela negra más destacadas del panorama actual, una de las invitadas del evento celebrado en Moraleja del Vino.

–El género de novela negra es uno de los más amplios, es parte indispensable de la literatura

–A veces creemos que la novela negra se inventó a finales de los años 30, a principios de 40, con Dashiell Hammett y Raymond Chandler, pero no, las historias de intriga y de asesinatos ya están en la Grecia clásica en las obras de teatro.

–¿Cuáles son los principales tipos de novela dentro de este género?

–La gran diferencia es entre lo que es la novela enigma y la novela negra. La novela enigma es la que conoce todo el mundo, son las de Agatha Christie. En ellas se comete un crimen que normalmente no se describe, nosotros no vemos cómo matan. A través de una serie de pistas tenemos que localizar quién es el asesino. Sherlock Holmes es también una novela enigma. Pero luego pasamos a lo que son las novelas negras donde estaría Georges Simenon con el comisario Magritte, novelas negras en las que también hay un asesino que capturar, pero siempre hay un trasfondo de crítica social que hace que, aunque no justifiques al asesino, puedas llegar a entenderlo.

–¿Cómo consigue que el lector empatice con personajes que no siempre tienen por qué ser buenos?

–Los personajes tienen que ser personajes amplios. Aunque sea el malo malísimo, también tiene que tener algo en su personalidad con lo que puedas empatizar, algo que sea bueno o algo en lo que sea como tú. El bueno también tiene que tener algo que sea normal, como cualquier otra persona. Eso hace que puedas empatizar y que te interese lo que le pase. Yo creo que nosotros seguimos leyendo siempre que nos interese lo que pase a los personajes.

–Los temas sociales son muy importantes en todo tu trabajo ¿Cómo consigues introducir temas tan complejos como la violencia de género en tus historias?

–Trabajo en Servicios Sociales, en mi día a día veo esto. Nunca cuento ningún caso con los que yo trabajo en las novelas, pero estoy acostumbrada a ver todos los días denuncias sociales muy bestias, por eso siempre aparece en las historias un escenario así.

–A la hora de la construcción de un personaje, algo muy complicado, ¿se ayuda de su faceta como psicóloga?

–Claro, además a mí me gusta los personajes que sean redondos, que puedan pegar un giro increíble, pero que sea verosímil. No me gustan los personajes planos que desde el principio a fin se van a comportar de la misma manera. A veces cuando conozco a algún lector y me habla de mis personajes, le pregunto cosas que no salen en la novela, como qué música escuchan o qué guardan en la mesilla, y me lo sabe decir. Esto es porque ha creado un personaje muy parecido al que he creado yo en mi mente.

–Esta primera mesa redonda que se celebra en Zamora de novela negra y ocurre con un cartel de cuatro mujeres. ¿Cuál es el panorama actual?

–Cada vez hay más reconocimiento, porque presencia siempre ha habido. Susana Rodríguez Lezaun dijo en un festival una frase que me pareció maravillosa: "En el momento en que se nos permita ser mediocres y triunfar, entonces es cuando habremos conseguido la igualdad".

–Ha reeditado su primera novela, ¿cómo ha sido reencontrarse con los personajes?

–Esta fue mi primera novela, que se publicó en Amazon, fue entonces cuando empezaron a llamarme las editoriales. Los personajes no se dejan nunca, son los que más lejanos están, pero no desaparecen, siguen en tu vida y en la vida de tus lectores.

–¿Algunas recomendaciones de sus últimas lecturas?

–"Buenos tiempos" de Victoria González Torralba me ha parecido el libro del año pasado, fantástico. También he leído "El caso de Betty Kane" de Josephine Tey, autora de la época de Agatha Christie, muy bueno.

