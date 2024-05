Un pueblo de Sanabria aprueba la redacción de la ordenanza de cobro de la plusvalía

Con los tres votos a favor del grupo municipal de Futuro de Cobreros de Luis Miguel López Fernández y uno en contra del Grupo Popular, prosperó la propuesta de Alcaldía de aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre el Incremento de Valor de terrenos de Naturaleza Urbana, plusvalía.

Los motivos técnicos expuestos en la presentación del punto son que la norma "no está adaptada a la sentencia del Tribunal Supremo", es "incompleta porque no vienen los distintos coeficientes y el tipo que hay que aplicar para calcular las plusvalías. Y por último no se puede dar contestación a las solicitudes para aplicar la plusvalía". Tal y como está actualmente dicha ordenanza "no se puede aplicar" además de ser preceptiva su derogación. Esa aplicación sería del 20%.

La concejala Carmen Fernández Mostaza señaló que imponer este impuesto "penaliza sin saber lo que te va a aportar" en relación a que no hay previsión de ingresos, al no haber sentencia recaudatoria en estos momentos.

Para la oposición la plusvalía "penaliza" la compra de viviendas y descargó la responsabilidad de no llevar a cabo el cobro en el Ayuntamiento. "Los impuestos son para recaudar pero en estas zonas, con una renta per cápita tan baja, me parece un horror". Apuntó el riesgo de que se vayan a rechazar herencias "porque vale más la plusvalía" que lo recibido y "repercute en el vecino, en quien adquiere o hereda".

El pleno aprobó en la última sesión ordinaria, nombrar a un tramo de la calle del Franco de Santa Colomba, con el nombre del Doctor Iglesias en reconocimiento a su labor profesional y su vinculación con Santa Colomba y los sanabreses como director de la Clínica San Camilo de Madrid. "Un homenaje en vida" a propuesta hijas y con el respaldo unánime de la corporación "por ser un doctor de prestigio" y "muy querido".

El alcalde por resolución de Alcaldía ha solicitado la inclusión del municipio en el Plan Forestal 2024 de la Diputación para labores preventivas en el interfaz de los cascos urbanos y el monte, caminos y zonas recreativas.

Alcalde y concejala de la oposición volvieron a tener posturas discrepantes sobre la ubicación del aparcamiento en Sotillo de Sanabria, mientras el alcalde señaló que se escogió la única oferta que había, la concejala señaló otra opción de mayor capacidad y precio más barato. "No voy a entrar en ese debate" sentenció el alcalde.

Tasa de basuras

Sobre la subida de la tasa de basuras Carmen Fernández pidió aclaraciones sobre la subida y si no se puede constituir una mancomunidad para abaratar costes, 40.000 euros anuales, 3.000 euros por pueblo. El alcalde descartó esta posibilidad porque dentro de la mancomunidad no está incluida la recogida diaria de basura en la zona industrial, y especialmente en verano. La concejala reclamó contenedores de reciclaje de aceite y ropa en todos los pueblos, aunque para este tipo de residuos son entidades privadas quienes los instalan, como se desprende de la contestación del alcalde.

Levantada la sesión la oposición que no pudo seguir con el turno de preguntas censuró "el déficit democrático" del alcalde de Futuro. En el pleno ordinario anterior tampoco se pudo preguntar porque el alcalde se tenía que marchar. Carmen Fernández también quiso puntualizar que los concejales de su grupo no cobran ninguna asignación por asistencia a Pleno para pedir que se corrija la partida, "ya que ellos renuncian" y recordó su cometido como concejala electa "para trabajar por los vecinos".