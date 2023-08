La Diputación de Zamora comienza hoy el suministro de agua a los aljibes de Sayago

La Diputación Provincial de Zamora empieza hoy a suministrar agua potable mediante el llenado de los aljibes desplegados por la Mancomunidad Sayagua.

Asimismo, ayer comenzaba en Pereruela la instalación de las siete depuradoras previstas en los municipios con más población. Hoy continúa el proceso en Bermillo de Sayago, con la presencia del presidente de la Diputación y responsable de Medio Ambiente, Javier Faúndez, hasta completar el recorrido por Almeida, Moraleja, Moralina, Torregamones y Muga.

De esta manera los 48 pueblos de Sayago afectados por la contaminación del agua podrán empezar a abastecerse con el agua de potabilizadoras y aljibes entre hoy y mañana. Previamente, los ayuntamientos han tenido que realizar una serie de obras para la puesta en marcha de las depuradoras y en el caso de los depósitos, se han habilitados espacios bajo techo y a ser posible céntricos para facilitar el desplazamiento de los vecinos, que deberán recoger el agua en garrafas y recipientes a través de los grifos, tanto de los algibles como de las depuradoras.

La declaración del agua como "no apta" para el consumo en buena parte de la comarca de Sayago ha obligado a una organización en tiempo récord, con la compra de 41 aljibes y adaptación de los espacios de los 7 municipios donde se van a instalar las depuradoras. Inicialmente también estaba prevista la dotación de una planta a Fermoselle, suspendida tras la confirmación del agua, apta para el consumo.

Ayer se realizaba el reparto de los depósitos, con una capacidad de 2.000 litros. El presidente de la Mancomunidad, Carlos Vega, supervisaba personalmente el despliegue de los aljibes que se extenderán por 41 de los 48 pueblos que se abastecen a través de la red Sayagua.

Como ha confirmado a este diario Javier Faúndez, "una vez que haya concluido la distribución de los aljibes, comenzamos las rutas con los camiones cisterna para garantizar cuanto antes el servicio a todos los vecinos". Los camiones cisterna realizarán rutas periódicas mientras se prolongue la alerta.

Por su parte, la Junta de Castilla y León "vigilará las plantas potabilizadoras y aljibes con aportación de documentación que acredite que el agua cumple con todas las garantías sanitarias" ha confirmado la delegada territorial, Leticia García.

Entre tanto, los vecinos hacen acopio de garrafas de agua en tiendas y supermercados. "Esto no me afecta mucho, llevo años comprando el agua para beber" comentaba una mujer de Torregamones. No son pocos los sayagueses que recurren desde hace tiempo al agua embotellada para beber. "El problema es que ahora tampoco cocino con el agua del grifo porque la contaminación viene por productos químicos y no por bacterias" precisaba otra persona.

Por eso el agua embotellada se ha convertido en el producto estrella del verano en Sayago. "No damos abasto" apuntaban desde el supermercado de Asovino, en Bermillo, donde es incesante el ir y venir de carros cargados con garrafas de ocho litros para abastecer las casas, muchas llenas de veraneantes. "Hemos venido a pasar el mes de agosto al pueblo y, después de estar pagando todo el año el agua, nos toca comprarlo" declaraba una sayaguesa de la diáspora.

El acopio de agua para beber es, por tanto, un hecho asumido por muchos vecinos de Sayago, que ahora observan con escaso asombro este nuevo episodio. "Antes porque no había agua y ahora porque la tenemos está contaminada, en casa siempre están las garrafas".

Mientras tanto, se observa de cerca la situación de los pueblos de la Mancomunidad Cabeza de Horno, de Salamanca, donde se detectó inicialmente el problema de contaminación por exceso de plaguicidas. Aunque los análisis periódicos que se vienen realizando desde esta zona –captan también el agua en el embalse de Almendra, a unos metros de Sayagua–, confirman la mejora de los parámetros, lo cierto es que se mantiene la alerta.

El presidente de la Mancomunidad Cabeza de Horno, Teófilo Vicente, ha confirmado a medios salmantinos que el restablecimiento del agua apta para el consumo en la zona se ve más cerca. Está a un microgramo de conseguirse, ya que los análisis sitúan actualmente el contenido de Metolacloro en 0,04 y la norma establece que debe ser de 0,003 microgramos".