Los sindicatos forestales denuncian la privatización de la extinción de incendios

Los representantes de CSIF y Uscal TisCyL denunciaron en el aniversario del primer incendio la falta de medios del operativo contraincendios en la comunidad Castilla y León y especialmente en la provincia de Zamora, tras cumplirse un año del primer incendio que calcinó 25.000 hectáreas.

Afiliados y representantes sindicales protagonizaron una concentración en el Centro Forestal de Villardeciervos, un punto neurálgico de la calcinada sierra de la Culebra. Un sentido minuto de silencio en recuerdo de los cuatro fallecidos estuvo marcado por el sonido de fondo de la emisora de incendios.

En representación de todos los trabajadores concentrados, Sara Mateos leyó el manifiesto donde puso de relevancia que a la combinación de factores de temperatura, velocidad del viento, sequía y modelos de combustible "desbordaron los maltrechos y escasos medios de extinción disponibles". A las excusas de la Junta por esos factores "los medios eran y siguen siendo insuficientes, sobre todo para dar una respuesta inmediata" con tiempos cortos y personal para atender focos simultáneos.

La Consejería de "no ha aprendido nada"

A la pérdida de biodiversidad en la Sierra de la Culebra sumó "un impacto significativo en las comunidades locales" con la pérdida de viviendas, explotaciones amenazadas y algunas destruidas. "La angustia de perder sus hogares y sus medios de subsistencia dejó una huella imborrable en las gentes de la comarca" y el recapacitar sobre el fuego como herramienta. Muchos damnificados "aún están esperando" las ayudas prometidas. Denunciaron la falta de resultado de la negociación y el pacto de diálogo Social con el único fin de que "pasaran las elecciones".

El delegado autonómico de Medio Ambiente CSIF, Agustín Argulo, calificó de "incendio más desastroso hasta la fecha para las gentes de esta zona y lo que vemos es que la Consejería de Medio Ambiente sigue con una ceguera persistente porque no quiere ver el peligro latente de los incendios en este momento".

Lo único que se ha hecho es declarar época de peligro alto desde el 12 de junio "pretende engañar a los ciudadanos con una declaración en papel haciendo creer que estos ciudadanos están seguros", y han acusado a la Consejería de "no ha aprendido nada del desastre medioambiental, socioeconómico y al final es un desastre humano" y "no se han hecho los deberes".

El operativo anunciado de 4.715 "no es real, falta mucha gente que está sin contratar y gente que ha iniciado contrato pero está de vacaciones". Denunció que puestos de vigilancia seguían vacíos porque no hay escuchas de incendios, además de caminos que no tienen conductor o peón y son inoperativos, falta de personal en los Centros de Puesto de Mando cerrados de las 10 de la noche a las ocho de la mañana cuando se anunció la apertura 365 días las 24 horas.

Esos centros de mando cuando llegan avisos del 112 "están cerrados". Por ello, en caso de incidencia cuando el helicóptero está en un incendio, "no hay nadie con quien puedas comunicar" ni con ese medio aéreo en caso de un cambio de misión.

Camiones autobombas: alquilados y privados

En las cuadrillas de tierra faltan el 30% de los componentes, de los siete que forman esas cuadrillas en estos momentos solo hay cinco. Cuando las cuadrillas de tierra van al 100% llevan un segundo vehículo de apoyo con una bomba de 500 litros de agua para pequeños incendios hasta que llega el camión y que son imprescindibles.

"Con 7 millones y medio de euros ha traído los camiones de una empresa privada alquilados y privados"

Esaú Escolar, Delegado de ApaCyL Uscal, reprochó "a los políticos de la Junta de Castilla y León que se les llena la boca de despoblación y que el dinero de los presupuestos se queden en los pueblos". El caso más sangrante para Escolar es la incorporación de autobombas de doble cabina pensando tendrían dotaciones de bomberos forestales de los pueblos "y lo que hemos visto es que han traído, con 7 millones y medio de euros, los camiones de una empresa privada donde los camiones autobombas son alquilados y privados". Una empresa además radicada fuera de la Comunidad con vehículos reutilizados.

Denunciaron la adjudicación del contrato de la investigación de los incendios forestales a una empresa privada "a nadie se le ocurre que vaya a su casa a investigar un robo o un asesinato una empresa privada, en vez de que vayan las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Con el peligro de "la falta de independencia" y el empeño de la Junta en que la investigación la haga una empresa privada. "A los políticos de esta tierra se les llena la boca de gestión pública y la gestión que están haciendo es dar más dinero a las empresas privadas y dejar menos dinero en los pueblos y en las comarcas de esta tierra".

Trabajadores "que no pasan el reconocimiento médico"

La gestión de incorporaciones de contratos públicos "son lamentables porque el personal, la plantilla de trabajadores de extinción de incendios se ha ido envejeciendo todos estos años. Tenemos un montón de conductores y mangueristas que no están pasando algunos reconocimientos médicos, otros entran y están de vacaciones, no tienes previsto las suplencias para que esos trabajadores entren desde una bolsa de empleo a cubrir esos puestos. Es todo un desastre de gestión pública".

"Cruzaremos los dedos", han pedido durante la manifestación para que no se repitan los incendios del pasado año. En estos momentos tenemos sequía persistente por falta de lluvia en la primavera. Las lluvias de estos días "son tan fuertes y en tan poco tiempo, la mayoría del agua se pierde se va a los ríos. No queda en el terreno".

Reiteraron que el pasado año se advirtió días antes que había una situación grave y no había cuadrillas. En estos momentos como siga este calor, "en breves días estamos en esta misma situación" y sin el operativo público al 100%. "Nadie entendería que hubiera bomberos de ciudad que fueran privado. Pues esto es lo mismo".

Todos los grandes incendios comienzan con en pequeños incendios y donde hay que atajarlos con inmediatez pero "en estos momentos los tiempos de respuesta son larguísimos" con camiones "que no están todos y que tardan hora u hora y media".