La Coordinadora Rural de Zamora ha alzado la voz en el aniversario del inicio del primero de los incendios forestales que Zamora sufrió en 2022, cuando más de 25.000 hectáreas de la sierra de la Culebra se quemaban como consecuencia del fuego iniciado en Ferreras de Abajo.

Un suceso que "abrió las puertas a un verano trágico para nuestra provincia que se saldó con más de 60.000 hectáreas quemadas y se llevó la vida de cuatro personas", ha recordado la Coordinadora a través de un comunicado a medios.

¿Un cambio?

"El fuego que nos cambió todo, pero que no cambió nada", reflexiona la plataforma sobre un escenario que un año después "no hay un plan para recuperar lo perdido, la Junta de Castilla y León no ha asumido responsabilidades, ni mejorado significativamente las condiciones de los bomberos forestales ni del dispositivo antiincendios, y el Gobierno, ante semejante atropello sigue mirando para otro lado".

La lista de denuncias desde la Coordinadora continúa, en especial dirigidas a la gestión de la Junta de Castilla y León, "que es quien tiene la competencia y la responsabilidad en gestión forestal", ha recordado la plataforma sobre una administración que "ha destinado más tiempo y recursos a tapar lo ocurrido y a realizar propuestas humillantes como el famoso 'concierto solidario' que a compensar a todas las personas afectadas".

La Coordinadora Rural de Zamora ha valorado que "después de tanto sufrimiento, cuando todo debería haber cambiado, somos conscientes de que nada lo ha hecho" y ha lanzado un mensaje de lucha para el futuro: "pese a no ha cambiado nada, desde la Coordinadora Rural Zamora seguiremos peleando por cambiar todo".